Il perd son alliance sans s'en rendre compte au supermarché et la retrouve... grâce à Facebook !

Chateaulin, France

C'est l'un de ces petits miracles dont Facebook a le secret... Un homme de Châteaulin avait perdu son alliance au supermarché sans même s'en rendre compte, elle avait glissé... Et il l'a retrouvée, par hasard, grâce aux réseaux sociaux !

Sa femme, Marie-Pierre, explique qu'elle est tombée sur une annonce dans le groupe Facebook "Questions/Entraide/Infos Quimper et alentours... 29-Finistère". C'est là qu'elle a découvert que quelqu'un venait de retrouver une alliance au nom de Marie-Pierre et Ferdinand : "Ça m'a un peu interloquée car il y a peu de personnes de ce nom, et puis je savais que mon mari était allé faire des courses à Lidl. Je suis allée voir mon mari dans la cuisine pour lui demander s'il avait toujours l'alliance, et non ! Je lui ai dit que ce n'était pas grave car elle était retrouvée !"

"On ne s'était pas encore rendu compte de sa disparition !"

Dans un sourire elle ajoute d'ailleurs : "Nous n'avions pas encore eu le temps d’être contrariés car on ne s'était pas encore rendu compte de sa disparition !"

Marie-Pierre tient à saluer la conduite exemplaire de la jeune Laurie, qui a retrouvé le bijou : "Je lui ai envoyé un message personnel pour la remercier, elle m'a dit que c'était normal ! Mais c'est vraiment tout à son honneur." D'ailleurs, Marie-Pierre a publié un message de remerciement, pour dire sa gratitude à cette jeune fille.