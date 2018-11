Il perd son portefeuille à Paris, sa famille cannoise le retrouve 60 ans plus tard grâce à Facebook

Alpes-Maritimes, France

C'est la belle histoire de cette fin de semaine dans les Alpes-Maritimes ! Celle d'une famille Cannoise qui a récupéré le portefeuille d'un parent. Un portefeuille qu'un Cannois avait égaré dans un restaurant de la capitale en 1958 lors d'un voyage. Le portefeuille était resté coincé au fond d'un tiroir pendant tout ce temps, mais il y a cinq ans, le propriétaire du restaurant qui allait prendre sa retraite, vide ses tiroirs et retombe sur l'objet.

Le 29 octobre dernier, il décide donc de lancer un appel sur son compte Facebook. Il poste un message sur sa page perso où l'on peut voir quelques photos et un vieux passeport au nom d'un certain Emile Saffioti , né en 1929 et qui habite Cannes.

Le message partagé plus de 6.000 fois

Après quelques jours a peine, le message Facebook est partagé plus d'un millier de fois sur le réseau social. Et il arrive très vite jusqu'à la famille du propriétaire. I

"Merci à tous pour votre communication et pour une Happy End de cette aventure (...) Les deux enfants d'Émile Saffioti sont entrés en contact avec moi et sont très émus de cette trouvaille", Christian David le 2 novembre sur Facebook.

En fait ce sont les enfants d'Emile Saffioti qui se sont manifestés, leur père étant décédé aujourd'hui.

Le portefeuille a été restitué mercredi soir aux enfants, 60 ans après sa disparition.