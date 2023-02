Il photographie une aurore boréale à Berck-sur-Mer

C'est un moment exceptionnel qu'a vécu ce dimanche soir Florian Bigand. Ce photographe amateur installé à Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, a réussi à photographier une aurore boréale depuis chez lui. Il s'agit d'un phénomène assez rare : des aurores boréales étaient effectivement visibles en France.

Florian Bigand a pu prendre une quinzaine de photos en l'espace d'un quart d'heure, entre minuit et quart et minuit et demi. Il a dû attendre que les éclairages publics soient éteints et qu'il y ait donc moins de pollution lumineuse pour pouvoir prendre ces clichés. "Au début, explique-t-il, on apercevait une petite lueur rougeâtre dans le ciel. Mais grâce à la technique photo, j'ai pu observer ça mieux qu'à l'œil nu parce que le boîtier photo nous permet de capter plus de lumière qu'à l'œil nu."

Un moment magique qui a fortement ému le Nordiste : "Ça fait super plaisir ! Ce n'est que du bonheur. Sans mentir, j'ai failli verser une larme au moment de faire ma première photo ! C'est un rêve que j'ai d'aller dans les pays nordiques pour voir ces aurores boréales, alors les voir en France, chez moi, c'est vraiment exceptionnel !"

Peut-être de nouvelles aurores boréales visibles ce lundi soir dans le Nord-Pas-de-Calais

Et ce photographe amateur espère remettre ça ce lundi soir, puisque des aurores boréales pourraient de nouveau être observables depuis la France entre 21 heures et minuit. Il a donc prévu de se rendre dans un secteur près d'Arras qu'il connaît bien et où la pollution lumineuse est faible pour espérer faire de nouveaux clichés.