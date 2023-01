Il remporte 500 000 euros à un jeu à gratter mais ne s'en aperçoit pas tout de suite

Le 24 décembre, veille de Noël, un habitant de Saint-Julien, une petite commune de l'agglomération de Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor, a eu une surprise de taille en jouant à un jeu à gratter. Cet homme d'une quarantaine d'années, père de famille et connu pour être discret, est un habitué du bar-tabac "Le Central", où il vient régulièrement prendre son café.

ⓘ Publicité

25 000 euros... multiplié par 20

Ce matin-là, il achète un ticket à 5 euros et, après avoir gratté, découvre qu'il vient de gagner 25 000 euros. La patronne du bar, Catherine, confirme et lui indique le numéro de la Française des jeux réservé aux gros lots. "Je lui donne le numéro, il rentre chez lui", raconte Catherine. "Il repasse environ deux heures plus tard et il me dit que ce n'a pas gagné 25 000 mais 500 000 euros".

Ni le gagnant, ni Catherine, ni Reynald, le mari de Catherine, n'avaient remarqué qu'il fallait multiplier la somme par 20. "Moi aussi je pensais que c'était 25 000 au départ. Je n'avais pas le temps, il y avait du monde. Le symbole fois 20 en dessous, on ne l'avait pas vu, il n'était pas bien gratté", se remémore Reynald.

Le gagnant a décidé de rester discret et de ne pas divulguer son identité, mais il continue de fréquenter le bar-tabac comme avant, sans changer son comportement.