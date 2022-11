Il retrouve son chat 5 ans après sa disparition

Un chat disparu depuis 5 ans près d'Angers a été retrouvé et identifié fin octobre aux Sables d'Olonne. Une clinique vétérinaire où l'animal avait été conduit par une membre de l'association sablaise des chats libres l'a identifié grâce à sa puce électronique.

On a pensé qu'il était mort ou bien adopté par quelqu'un d'autre. Ladislas

En 2017 Ladislas qui vit en appartement dépose son jeune chat-Michou- chez ses parents à Chemillé-en-Anjou entre Angers et Cholet: "Il découvre un peu l'extérieur car mes parents habitent plutôt à la campagne. Il ne revient plus. Du coup, on met des affiches un peu partout dans la commune, comme on fait d'habitude quand on perd un animal. Et puis on n'a pas de nouvelles. On a pensé depuis qu'il était mort ou bien adopté par quelqu'un d'autre". Ladislas déménage plusieurs fois et adopte même un nouveau chat. Fin octobre il est appelé par une clinique vétérinaire des Sables d'Olonne: "On m'appelle pour me demander si j'ai perdu un chat. Entre-temps, moi, j'ai eu un autre chat. Je dis non, le mien, il est toujours chez moi. Et je dis il y a bien quand même un chat effectivement il y a 5 ans qui avait disparu. Et ils me disent que c'est sans doute lui et il est aux Sables d'Olonne, une dame nous l'a apporté. Du coup, l'hypothèse, c'est peut être qu'il s'est fait embarquer, on ne sait pas trop".

C'était touchant, même émouvant. Ladislas

Michou est en bonne forme. "C'était une très bonne surprise, plutôt touchant" confie son maître. Comme ce dernier vit toujours en appartement il a confié l'animal à ses parents où le jardin permettra à Michou de prendre l'air sans risque.

