Il roule 4 kilomètres en marche arrière sur l'autoroute

Un automobiliste a parcouru 4 kilomètres à contre-sens en marche arrière sur l'autoroute A26 dans la soirée de ce vendredi 25 février 2022, entre Courcy et le département de l'Aisne. Il n'a causé aucun accident.

La manoeuvre insensée de cet automobiliste a dû surprendre plus d'un conducteur ce vendredi soir, vers 21h15, sur l'autoroute A26 : il a roulé en marche arrière, à contre-sens, sur une distance de 4 kilomètres, entre Courcy dans la Marne et le département de l'Aisne. Un comportement d'autant plus dangereux que le véhicule circulait sur la voie rapide, celle de gauche, dans le sens Calais-Reims.

Ce périple n'a provoqué aucun accident. Les gendarmes ont intercepté le conducteur. Son taux d'alcool était inférieur à la limite autorisée. Vraisemblablement malade et très fatigué, le conducteur a été pris en charge par les pompiers après avoir été verbalisé pour son contre-sens.