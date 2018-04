Vienne, France

C'était le 20 février dernier, aux Amphis de Vienne. Issa, assiste à l'avant-première du film Gaston Lagaffe en compagnie de Suzanne, sa belle-mère. Après la projection, les acteurs entrent en scène pour répondre aux éventuelles questions du public, quand le petit garçon de neuf ans prend la parole. Première question : "pourquoi n'avez-vous pas adapté cette bande dessinée en dessin animé ?". "Tu ne nous aurais pas vu en vrai", répond l'acteur Jérôme Commandeur. Issa réplique : "vous savez danser ?" Ni une, ni deux, le casting du film le fait monter sur scène pour danser avec eux.

"Issa avait les yeux qui pétillaient, il est reparti avec des étoiles plein les yeux" raconte Suzanne, la belle-mère d'Issa

Alors Issa danse, "ça ne m'étonne pas du tout de lui", raconte Jérémie, son père,"il adore faire le show, se donner en spectacle dès qu'il y a un peu de monde autour." Tout de suite, l'enfant plait à PEF : un serrage de main, un dab, et Issa est invité dans les coulisses pour prendre des photos. Et comme l'écolier en CM1 n'est pas du genre timide, il tente sa chance : "si vous cherchez un petit garçon (pour jouer dans un film), n'hésitez pas hein !" Très bien, "est-ce que tu sais pleurer ?" demandent Pierre-François Martin-Laval et l'actrice Alison Wheeler. Pas de problème pour Issa, il s'exécute.

Issa en pleine discussion avec PEF - Photo de famille

Sous le charme, PEF charge son agent de prendre les coordonnées de la belle-mère d'Issa, mais les perds. D'où cet "avis de recherche" publié sur la page Facebook du cinéma les Amphis de Vienne. Le jour même, les médias reprennent la publication, et c'est ce vendredi que Suzanne entend à la radio que le réalisateur veut vraiment faire jouer son beau-fils dans un film. Le papa Jérémie fonce au cinéma, donne ses coordonnées. Et maintenant, c'est l'attente.

"En rigolant dans la famille, on se dit qu'il nous fait penser à Billy Elliot : Issa fait de la boxe, mais préfère la danse" rigole Jérémie, le papa d'Issa

"Quand il m'a raconté tout ça, Issa m'a dit 'Papa, tu crois qu'il va me rappeler', raconte Jérémie. C'est pas évident, on n'a pas envie de lui dire 'oui' sans être sur, pour ne pas lui faire de faux espoirs." Jérémie et la maman d'Issa ont donc pris la décision de ne pas dire à leur enfant que PEF le recherchait vraiment, qu'il avait posté des messages pour le retrouver, "on lui dira quand il y aura vraiment un contact".

Pierre-François Martin-Laval a désormais les cartes en main, le petit Issa en tout cas n'attend que ça de pouvoir jouer dans un film !