Baillargues, France

Eugène, une habitant de Baillargues (Hérault) de 84 ans, est un grand consommateur de poisson en boîte. Il y a quelques semaines, son repas favori a tourné court. Il s'est cassé une dent sur un petit caillou caché dans un maquereau.

L'octogénaire s'est empressé de faire réparer la dent, avant d'entamer une procédure de remboursement des soins dentaires auprès du fabriquant.

Demande de preuves

Pour accéder à sa demande, la marque a exigé l'envoi d'une preuve d'achat, mais aussi l'envoi du caillou incriminé et de la dent cassé, comme preuves du préjudice. Eugène a tenté de les retrouver, en vain.

Il a alors tenté de récupérer une preuve d'achat auprès du magasin qui commercialise le produit, mais il a dû s'y reprendre à trois fois avant que les responsables de l'enseigne n'acceptent de lui fournir un duplicata de sa preuve d'achat. Son fils Christophe déplore la mise en cause de la parole de son père. "L'enseigne n'a pas pris sa plainte, en se disant -je pense- qu'il est âgé, qu'il allait arrêter la procédure et qu'il n'allait pas revenir demander la preuve."

Pas de dédommagement

Eugène a fini par récupérer une preuve d'achat ainsi qu'un certificat médical de la part du dentiste, mais le fabriquant ne veut pas rembourser sans les preuves matérielles de la blessure. "Une personne de 84 ans ne va _pas s'amuser à inventer une histoire pareille, à perdre du temps_, de l'argent et de l'énergie pour solliciter un dédommagement, déplore Christophe. Dans la société actuelle on est suspect par rapport à tout, on demande des justificatifs de tout et pour tout."

Je suis choqué par le temps pris à mettre en doute la parole d'un client de cet âge. Christophe

Père et fils ont décidé d'abandonner les poursuites contre la marque. A défaut de le rembourser, le fabriquant lui a fait parvenir une lettre d'excuses accompagnée d'une cinquantaine de boîtes de maquereaux.