Il savait qu'un lynx se trouvait dans le coin : dans le Pays horloger, un photographe animalier a réalisé son rêve. Il est parti se promener à la recherche d'un lynx et l'a trouvé. Il a pu le prendre en photo et le filmer.

Il se promène dans le Pays Horloger et filme un lynx

Drôle de rencontre pour Gilles Riedo : ce photographe animalier a croisé un lynx, la semaine dernière en pays horloger. Il a pu côtoyer pendant plusieurs minutes le félin au pelage tâcheté.

Sur les traces du lynx

Cela faisait plusieurs semaines que des promeneurs affirmaient avoir aperçu un lynx entre le Châtelard et le Pissoux. Alors Gilles Riedo n'a pas hésité : il a pris sa tenue de camouflage pour tenter de trouver le lynx. Et il l'a trouvé ! Selon lui, c'est une femelle lynx âgée de trois, quatre ans maximum. Elle avait repéré un chamois à quelques mètres, mais a senti la présence de Gilles Riedo. "Elle a avancé vers moi, pas inquiète, peut-être par curiosité. J'avance très tranquillement pour ne pas le surprendre brusquement", raconte-il L'animal s'immobilise, le temps pour le promeneur de sortir son appareil photo et de la photographier sous tous les angles.

Un moment d'une intensité rare - Gilles Riedo après avoir vu le lynx

Pour lui, ce nez à nez a été un grand moment d'émotion."Quelle matinée, j'en ai tremblé d'excitation. C'est un moment exceptionnel, d'une intensité rare. Elle n'a jamais eu peur et n'a jamais fait preuve d'aucune agressivité."

L'animal finit par s'éloigner du sentier où Gilles Riedo se trouvait. Mais il a pu le filmer pendant quelques instants.