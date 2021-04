Il tente d'extorquer de l'argent à des députés en envoyant son RIB pour le paiement

Les policiers du commissariat de Fréjus ont interpellé un homme de 26 ans ce jeudi pour son implication présumée dans une tentative d'extorsion sur plus de 600 personnes dont des députés varois. L'homme a envoyé plusieurs mails réclamant une importante somme d'argent. Le paiement devait s'effectuer par virement. L'auteur présumé a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office.

Il faut dire que la somme réclamée est ambitieuse puisqu'elle s'élève à 100 millions d'euros. Et pour l'atteindre, le jeune homme multiplie les envois par mail à plus de 600 personnes, dont des députés varois. "Ca n'est pas mal écrit, mais c'est un peu vaporeux" indique un lecteur de la demande d'argent. Le rédacteur n'indique pas en effet si chaque personne doit verser 100 millions d'euros ou s'il est possible d'adapter sa participation en fonction de ses revenus. En revanche, ils n'ont pas le choix, ils doivent payer. Dans le cas contraire, impossible de dire ce qu'il pourrait se produire car les menaces sont formulées là aussi à demi-mot et donc pas de façon très explicite.

Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le jeune homme veut faciliter la vie de ceux à qui ils tentent d'extirper de l'argent. Pas de rendez-vous clandestin dans une forêt par exemple pour remettre l'argent. Non, c'est plus simple. Il accompagne son mail d'une pièce jointe. Et dans la pièce jointe, son Rib, son relevé d'identité bancaire qui va permettre d'effectuer le virement. Avec un détail dessus, son adresse postale. Un détail qui va considérablement faciliter la vie cette fois-ci des policiers. Les fonctionnaires ont toqué à la porte de son domicile ce jeudi pour l'interpeller et le placer en garde à vue.

En garde à vue, le jeune homme a été évalué par un psychiatre qui a décidé d'une mesure d'hospitalisation d'office.