Il transporte un matelas sur son scooter

Montpellier, France

Les gendarmes de l'Hérault publient ce jeudi sur leur compte facebook une photo insolite d'un conducteur de scooter qui transporte un matelas de lit grande taille. La photo a été prise le matin même par des gendarmes qui traversaient Montpellier. Une chance pour lui : ils n'ont pas pu le verbaliser puisque cela s'est passé en zone police.

Les gendarmes ne manquent pas d'humour dans le commentaire qui accompagne la photo.

Un conducteur, visiblement fatigué par sa nuit, a décidé de se déplacer avec son matelas, sans doute pour la terminer lorsqu'il sentira venir son prochain cycle de sommeil.

Au delà du côté insolite , les gendarmes de l'Hérault rappellent que c'est totalement interdit dangereux pour le conducteur et pour les autres et ajoutent que "grâce à l’économie collaborative, il est facile de trouver une aide efficace, sans danger et peu onéreuse pour ce type de déplacement."