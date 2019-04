Il traverse la France à cheval pour voir la lumière après avoir travaillé dans les mines

Narbéfontaine, France

Bernard Seichepine est parti avec son cheval Viento (cela veut dire vent en espagnol) le 5 avril de Narbéfontaine (Moselle), direction Lille, puis Quiberon en Bretagne, retour vers Orléans, et destination Paris le 2 août. Il avance avec son paquetage sans jamais prévoir un endroit où dormir. Bernard s'arrange pour trouver une grange, une ferme ou un centre équestre pour passer la nuit.

Besoin de lumière et d'oxygène après avoir connu les mines de charbon

La retraite de Bernard tranche radicalement avec son ancienne vie au travail : "J’ai été pendant plus de 10 ans mineur dans le bassin houiller, à descendre à mille mètres de fond. Aujourd’hui, il faut croire que j’ai besoin de lumière et d’oxygène. Ce que j’aime aussi c’est voyager pour faire des rencontre et apprécier les architectures régionales". Bernard Seichepine, plus connu sous le nom du baroudeur de Lorraine, n’en n’est pas à son premier périple en équirando.

Viento, un cheval espagnol âgé d'une dizaine d'années. © Radio France - François Pelleray

Bernard nous présente son compagnon de voyage. Copier

Une vie de nomade pour Bernard et Viento. © Radio France - François Pelleray