Il trouve une grenade en cherchant de l'or en Dordogne

"Avec mon père, dès qu'il fait beau, qu'on ne travaille pas, on cherche des paillettes d'or dans les rivières", raconte Florian. Ce mercredi 18 mai en fin d'après-midi, ils faisaient une séance d'orpaillage dans un secteur qu'ils ne connaissent pas, près d'un cours d'eau du côté d'Excideuil. "On a trouvé quelques paillettes, mais pas grand chose. Et puis on a trouvé cet objet métallique", ajoute-t-il.

Florian avait emporté son détecteur de métaux pour nettoyer la rivière. Il a d'abord retrouvé une vieille pelle, "puis ça a sonné, un peu plus loin". Il s'approche, creuse à la main dans le sable et les cailloux, et découvre alors une grenade, toute rouillée. "J'ai tout de suite compris, je l'ai retournée juste pour voir parce qu'il y avait pas mal de compression dessus, et je l'ai reposée", dit-il.

Une grenade de la seconde guerre mondiale ?

Il appelle tout de suite les gendarmes, qui se déplacent. De la rubalise a été tendue autour du lieu de la découverte, et un arrêté a été pris afin d'interdire tout accès à la zone. Il faut désormais attendre les démineurs, qui doivent faire la route depuis Bordeaux. Le maire de la commune a été très étonné qu'une grenade ait été retrouvée sur ces lieux mais pour Florian, il y a une explication. Il a comparé sa grenade à des photos et pour lui, il n'y a pas de doute, elle date bien de la seconde guerre mondiale. "Je m'intéresse à l'Histoire et j'ai souvent entendu des personnes âgées me dire qu'il n'y avait pas eu de combats chez nous, mais qu'il y a eu pas mal de résistants dans la région. Et dès que les Allemands se sont déplacés, ils ont jeté pas mal d'armes", indique-t-il. Pour lui, la grenade a du être jetée dans la rivière à ce moment-là.