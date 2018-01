Sète, France

L'idée d'enfermer de l'air n'est pas neuve. Marcel Duchamp l'avait déjà fait en 1919 : il enferme alors l'air parisien dans une ampoule pharmaceutique et en fait un objet d'art. Aujourd'hui, Freddy Valette propose lui des boîtes de conserve avec un peu d'air sétois.Des conserves à 10 euros pièces fabriquée par la conserverie de la mer Azaïs-Polito.

Des œuvres d'art à portée de tous

L'intérêt de ces boîtes ne réside pas dans le contenu invisible mais dans les étiquettes qui les habillent. Elles sont réalisées par des artistes sétois et non-sétois : Hervé di Rosa, Tino Constentino, Marc Duran, Gilles Dupuy, Topolino, Stephan Biascamano... Il existe un vingtaine de boîtes différentes : "On essaie de diffuser l'art chez des gens qui n'y ont pas forcément accès" explique Freddy Valette.

Ce n'est pas vulgariser l'art, c'est le démocratiser. Freddy Valette

Les artistes "font ça par amitié" mais sont "payés en boîte... en air ! C'est quand même un concept, relativement nouveau pour eux. Ce n'est pas le bénéfice qui nous étouffe" rit-il. Freddy Valette parle d'une "aventure rigolote" qui n'enrichit personne.

Ces boites sont vendues depuis le 20 décembre à l'Office du tourisme de la ville mais aussi dans la librairie "L'échappée Belle", le tabac "la Civette" et le musée des arts modestes (le MIAM).

Les conserves sont en vente, bien exposées, à l'office du tourisme de Sète. © Radio France - Marion Bargiacchi

Freddy Valette termine avec un souhait :

J'espère surtout que l'air en boîte ne deviendra pas nécessaire, qu'il ne deviendra pas une denrée qu'on va être obligée d'acheter en supermarché pour respirer correctement.

Une vingtaine de conserves différentes existent. © Radio France - Marion Bargiacchi

Un cadeau "à l'esprit sétois"

"Vendre de l'air, c'est quand même assez cocasse" : le côté "galéjade" a beaucoup plu à Sophie Yates. Elle travaille à l'Office du tourisme de Sète et vient d'en vendre quatre à une riveraine. "Elle va en envoyer à ses frères et sœurs qui ne vivent plus à Sète mais à l'étranger." Ce qui plaît ? Le côté méditerranéen, les étiquettes représentatives de "l'identité sétoise authentique". Elle ajoute : "Ces boîtes colorées, ça peut rappeler le côté ensolleilé, lumineux de la ville de Sète. D'autant plus que les artistes sont des figures ici !"

Je pense que selon les artistes, certains investissent peut-être au cas où ces boîtes prendraient de la valeur ! Sophie Yates.