Un Lavallois de 57 ans vient de vendre un objet collector qui a appartenu au chanteur Bono, du groupe U2 et s'apprête à reverser l'argent de cette vente à l'hôpital de Laval et à l'EHPAD de Saint-Malo. L'idée est née pendant le confinement pour apporter du soutien aux soignants.

Il vend un objet collector du groupe U2 et reverse les 6.000 euros à des soignants de Laval et Saint-Malo

Christophe Prime affiche un grand sourire. Ce Lavallois de 57 ans, originaire de Rennes, vient de trouver un acheteur pour une pièce collector : le pass de Bono, leader du groupe U2, que ce dernier portait lors du Live Aid à Londres en 1985. Il va reverser la totalité de la somme récoltée, soit 6.000 euros, à l'hôpital de Laval en Mayenne et à l'EHPAD de Saint-Malo en Ille-et-Vilaine.

Une idée née pendant le premier confinement

L'idée vient à Christophe lors du premier confinement, pour marquer son soutien à des soignants et soignantes aux conditions de travail difficiles et aux salaires modestes. En un an, il a reçu de nombreuses propositions mais il a pris son temps afin de choisir le bon acheteur : "On a échangé des SMS et on a discuté au téléphone. Il m'a fait une offre à 4.000 euros, je lui ai dit que j'en avais reçu une à 5.000 donc j'ai dit 7.000 ... il a répondu : 'ça fait cher le texto !'" La vente est donc conclue pour 6.000 euros.

On ne saura rien du mystérieux acheteur, si ce n'est qu'il habite "dans le Grand Ouest, et qu'il est fan de U2, comme moi", s'amuse Christophe. "Au moment de récupérer le pass, il m'a dit malgré tout que c'était une folie de dépenser tout cet argent, mais je lui ai dit que c'était pour la bonne cause !"

3.000 euros pour l'hôpital de Laval, 3.000 euros pour l'EHPAD de Saint-Malo

Christophe Prime est maintenant en discussion avec les directions de l'hôpital de Laval et de l'EHPAD de Saint-Malo. Pour l'EHPAD breton, où ses parents sont hébergés, "c'est tout le personnel qui va toucher autour de 60 euros par personne". Le Mayennais cherche également une entreprise pour compléter la somme.

En ce qui concerne l'hôpital de Laval, plus grand, Christophe réfléchit à améliorer concrètement le quotidien des infirmières et des aides-soignantes : "on pourrait acheter quelque chose pour leur salle de repos, par exemple." Le Lavallois est ravi de jouer au Père Noël : "ça devrait se concrétiser d'ici les vacances ... ce sera comme un conte de Noël !" sourit-il.