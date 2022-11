Il y a 30 ans à Marseille, Théo Mavrostomos réussit la plongée la plus profonde au monde : 701 mètres

Armez-le d'un trident et vous verrez apparaître le descendant débonnaire de Poseïdon. Petit, arrondi par les ans, barbe blanche du loup de mer, Théo Mavrostomos nous reçoit tout sourire dans son élément, une barge qui flotte en Méditerranée, à l'écart des bateaux de plaisance. Il y forme des plongeurs, des scaphandriers du monde entier à l'Institut National de la Plongée Professionnelle au port de la Pointe Rouge à Marseille. Il inculque l'exigence du détail, sa science de la compression et de la décompression, et l'humilité sans laquelle l'accident fatal se profile. À quelques mois de la retraite. Et pour l'éternité, ce titre de noblesse : "Je suis l'homme le plus profond au monde. J'ai marqué l'Histoire de la plongée. C'est mon plus beau cadeau. Et j'en suis fier pour mes petits-enfants". De sa voix de rocaille, Théo revendique son étoile sans gloriole.

Théo le formateur de scaphandriers à Marseille © Radio France - Christophe Van Veen

"Mavrostomos" : le patronyme nous plonge dans ses origines, une île grecque, Kalymnos, "l'île des plongeurs". Le phocéen a vécu de sa passion, fidèle à l'enfant qui a découvert l'apnée à l'âge où les autres se félicitent de patauger sans les brassards. Son jeune collègue de barge, Romain, le dépeint en maître zen, un modèle, "le Zidane de la plongée". Admiratif, trente ans après ce record dont il a suivi, gamin, chaque étape à la radio, l'origine de sa vocation."Ce record nous a fait avancer sur la compréhension des capacités de l'homme. C'est comme envoyer des hommes sur Mars. Ça permet d'inventer le monde de demain". Un jour de novembre, son Zizou des eaux a subi 70 fois la pression atmosphérique. Le récit que vous allez lire aurait pu être écrit par Jules Verne, et son héros, insubmersible, se nomme Théo Mavrostomos.

Le projet hors normes "Hydra X"

16 millions de francs, 17 laboratoires mobilisés... le projet "Hydra X" est l'aboutissement du génie et de l'audace d'Henri Germain Delauze, le fondateur en 1962 à Marseille de la Comex - Compagnie d'expertise maritime - qui a tout inventé ou presque des plongées dans les plus grandes profondeurs au service entre autres de l'industrie pétrolière. Dans son centre d'essais hyperbares de Marseille, "Hydra X" veut effacer 683 mètres, le record des Américains grâce à un mélange révolutionnaire d'hydrogène, d'hélium et d'oxygène. Question de prestige, d'innovation et de débouchés économiques. Enfermés dans la cabine hyperbare, trois hommes encaissent des pressions équivalentes à celles que l'on ressent dans les insondables profondeurs. Toujours plus de pression, toujours plus profond, pendant 13 jours. La descente simulée met les corps à l'épreuve. L'expérimenté Théo est le capitaine du Nautilus provençal. A bord, avec lui, Serge Icart et Régis Peilho partagent l'aventure. A 675 mètres, les deux hommes craquent. Nausée, épuisement, état de stress aigu. Les gaz se dilatent. Le risque de bulles dans le sang est mortel. Trop risqué. La tentative semble échouer. Retour à la pression de - 650 mètres. Serge et Régis en restent là, ils jettent l’éponge. Après moultes discussions très animées entre Delauze, médecins, techniciens et Théo, la décision est prise : Théo repart seul pour tenter le record.

Théo va jusqu'au bout

Le Marseillais, alors âgé de 39 ans, n'est pas soluble dans le renoncement : "C'est moi qui ai décidé. Je ne voulais pas sortir sur un échec. Je pétais la forme. Peut-être que si tu envoies un type sur la lune au bout de six mois de boulot, il va craquer. Mais moi, ça faisait 20 ans que je bossais pour la Comex, j'avais confiance en eux. J'étais un pionnier et le succès dépendait de moi. Je m'étais dopé à l'idée de réussir. J'ai demandé à continuer seul. Le staff était plus inquiet que moi. Il n'arrêtait pas de me demander si j'allais bien à chaque geste !" Le 20 novembre 1992, Théo absorbe 701 mètres - en réalité 703, mais le record est homologué à 701 parce que c'est un compte rond lorsqu'on le convertit : 2300 pieds. 71 kilos par centimètre carré. Comme si un homme de 80 kilos venait s'asseoir sur votre thorax. Durant le récit de son odyssée sous-marine, une seule fois, Théo hausse le ton : "Certains journalistes m'ont demandé si j'étais un cobaye ! Je n'ai jamais été un cobaye ! Je savais ce que je faisais. Je me souviens de chaque instant".

Seul dans son caisson - Alain Toco - COMEX

Théo reste trois heures à cette profondeur inédite et se paye le luxe d'exécuter des exercices . "Pour prouver que l'on pouvait travailler à cette profondeur. Bon, comme j'étais seul, on a bien vu que c'était une barre limite".

Théo fait des exercices à - 701 m - Alain Toco - COMEX

En tout, descente et remontée comprises, le périple est inouï : 43 jours en caisson, quasiment un mois et demi, pour vivre ces trois petites heures au plus profond du monde ! Respecter les paliers est la seule chance de survie. 23 jours pour remonter à la pression de la surface terrestre. "Un voyage sur la lune, mais en plus difficile" résume le Neil Armstrong de Marseille. "On subit la pression et c'est plus simple de ramener un astronaute. En 24 heures, s'il a un problème, on va le faire revenir. Nous, s'il y a un souci, on est seuls". Les références à la conquête spatiale affleurent en permanence, et certains admirateurs le comparent plutôt à Youri Gagarine, lui aussi de petite taille, premier homme à voler dans l'espace, sans jamais sortir d'une capsule comparable au caisson de Théo. Sans le destin tragique, heureusement, du cosmonaute. Et ce n'est pas le moindre de ses exploits, car "au tout début de l'exploration sous-marine et des chantiers pour l'industrie pétrolière, il y avait régulièrement des morts" rappelle Max Ouzenane, pudiquement, sans s'étendre sur le sujet.

Théo le plongeur - Alain Toco -COMEX

L'hommage du copain Max

Les copains d'abord. Max Ouzenane, frère de plongée à la Comex, a réalisé avec son ami Théo la soudure à la main la plus profonde d'un pipeline, à - 300 mètres ! Sur les hauteurs de La Ciotat, à la veille de l'anniversaire de la plongée légendaire, Max feuillette avec émotion les coupures de presse dédiées au record, soigneusement compilées par son épouse Martine, plongeuse émérite elle aussi. Les larmes aux yeux. Il aurait dû accompagner son ami. Théo le lui avait proposé. Il l'avoue aujourd'hui : "Je me suis un peu dégonflé. Cela me semblait trop risqué. J'aurais tellement aimé partager ce moment... Théo l'a fait. Cela ne m'étonne pas. Il a une telle force mentale. C'est le seul qui ait tenu, qui est allé jusqu'au bout". Nec fluctuat nec mergitur. Théo est unique. Quand il parle de Théo, Max tremble d'admiration. "Il arrivait même à nous faire croire qu'il respirait par la peau !"

Max l'ami des grandes profondeurs à La Ciotat © Radio France - Christophe Van Veen

L'équipe de plongeurs du projet Hydra - Alain Toco - COMEX

Et après ? L'oubli.

Après le record ? "Pendant 24 heures, j'étais la star. Je répondais aux télés du monde entier. Et après, tout le monde m'a oublié" raconte hilare le plongeur de légende. Pas grave. Il n'a jamais souhaité être médiatisé. Il a exercé son métier anonymement dans le monde entier au service des industries pétrolières qui n'ont pas bonne presse en 2022 - ce qui explique sans doute le manque de considération pour ces défricheurs des abysses. Le mélange expérimental respiré pour l'exploit s'est avéré trop dangereux, peu pratique, à cause de l'hydrogène, et il n'a pas été utilisé de manière industrielle. Quant au record, il ne sera jamais battu, car il ne sera jamais tenté à nouveau. Les robots ont débarqué et effectuent désormais en toute sécurité les tâches des plus grandes profondeurs. La modernité a coupé les nageoires des hommes-poissons

Théo la vedette après son exploit - Alain Toco - COMEX

"Jusqu'à moins 300 mètres, il faut encore des hommes !" plaide Théo, bravache, comme si à bientôt 70 ans, il allait enfiler son scaphandre pour explorer une fosse inconnue. Il vibre, à l'image de ses compagnons de plongée, unis par cette passion à vie, fraternité de ceux qui refusent de rester à la surface des choses. Ils ont "bien gagné leur vie mais loin des salaires des footballeurs". Théo et Max le disent bien. Aucun salaire ne sera à la mesure des risques encourus, le corps prisonnier de corsets de métal, à travailler des heures dans l'obscurité totale, subissant des pressions extrêmes qui se font ressentir aujourd'hui dans leur vie d'hommes âgés. Un drôle de boulot. Notre scaphandrier a passé cinq ans de sa vie dans des caissons de décompression, passages obligés avant de remonter à la surface, une fois réalisés les chantiers off-shore.

A quand la légion d'honneur ? !

Si les copains du modeste héros ne nous l'avaient pas signalé, nous serions passés à côté de l'anniversaire de la plongée ahurissante. Dans les pays scandinaves, ces pionniers sont très respectés. En France, ignorés. Marseille a attendu longtemps avant de faire de Théo un citoyen d'honneur. Et pas l'ombre d'une légion d'honneur, malgré une pétition, malgré l'insistance des proches. "Ce n'est pas pour moi. C'est pour la reconnaissance de notre métier de plongeur professionnel. Le médecin qui nous assistait et le fondateur de la Comex ont eu la légion d'honneur. Ce qui est tout à fail normal. Mais, pas moi." Ilsemble que le bonhomme qui a réalisé la performance ultime soit resté au fond, enfoui sous une épave de caisson hyperbare. "Pourtant, l'homme qui est descendu à 701 mètres, c'est pour toujours un français, c'est moi, Théo Mavrostomos."

Le 23 novembre à 10 heures, France 3 Provence Alpes diffuse un portrait de Théo Mavrostomos.

Les exploits du Marseillais sont à retrouver sur un site internet de copains admiratifs. 701 : https://701metres.blue/

Théo à la Pointe Rouge devant la barge de l'INPP © Radio France - Christophe Van Veen