Il y a 50 ans, Brigitte Bardot arrêtait le cinéma pour une chèvre de Dordogne

C'était il y a 50 ans, en 1973. Brigitte Bardot , dont les débuts au cinéma sont aujourd'hui retracés dans la série "Bardot" sur France 2, renonce à sa carrière d'actrice pour se consacrer à la cause animale. Et c'est en Dordogne , lorsqu'elle rencontre une chèvre sur le tournage de "L'histoire très bonne et très joyeuse de Colinot trousse-chemise" de Nina Companeez , filmé notamment au château de Fénelon , que l'icône prend cette décision.

ⓘ Publicité

"Ma maman était figurante dans le film, et son rôle était de garder ses chèvres. Elle était venue avec cette chevrette", raconte à France Bleu Périgord Didier Bourdet , secrétaire général de l'Union local CGT à Sarlat. "C'était une toute petite chèvre, qui pleurait tout le temps", effrayée par l'ambiance du tournage. Entre deux prises, Brigitte Bardot "caresse la chevrette" au pelage noir "et demande à ma mère ce qu'elle va en faire. Ce à quoi ma mère répond : 'Dimanche, c'est la communion de mon plus jeune fils, donc nous allons faire un méchoui'". Immédiatement, Brigitte Bardot "lui dit 'Non, vous n'allez pas tuer cette pauvre bête. Je vais vous l'acheter'".

Sauvée d'un méchoui

Lorsque sa mère lui raconte avoir rendez-vous avec la star du grand écran pour lui vendre l'animal, Didier Bourdet, alors âgé de 23 ans, a du mal à le croire. "Mais le lendemain, elle est arrivée, avec un homme, dans une voiture de sport décapotable" à la ferme le Moulin du Roc Blanc à Veyrignac. "J'ai été épaté de voir cette femme, qui était très belle. Et très gentille". L'actrice, repartie avec la chèvre en échange d'une "modeste somme", la baptise "Colinette" en hommage à son dernier film, "L'histoire très bonne et très joyeuse de Colinot trousse-chemise".

"J'ai su après qu'elle était allée à Sarlat avec la chèvre et un chien, pour qu'ils dorment avec elle dans le lit" de sa chambre d'hôtel. "Ça a fait tout un speech", sourit Didier Bourdet. "Elle a préféré arrêter de faire du cinéma pour se concentrer sur la cause animale. Je trouve ça très beau", salue encore le retraité périgourdin, qui n'a jamais eu de nouvelles de Brigitte Bardot et de la chèvre après l'adoption. Mais si elle souhaite revenir un jour en Dordogne, BB sera "bien sûr la bienvenue".

Les deux derniers épisodes de la mini-série "Bardot", écrite et réalisée par Danièle et Christopher Thompson, seront diffusés sur France 2 ce lundi 22 mai.

loading