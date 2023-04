"Il y a vraiment nada" : quand le youtubeur Michou découvre la ville de Dax

Comme il l'écrit sur sa story du réseau social Instagram , Michou ne connaissait pas Dax (Landes). C'est désormais chose faite. Le célèbre youtubeur - + de 8 millions de personnes le suivent sur Twitch et autres -, s'est rendu dernièrement dans les Landes pour un tournage. Il n'a pas été déçu. Ou plutôt, si.

Sur cette story, on voit donc le youtubeur se filmer, en train de marcher dans Dax : "Les frérots, je suis arrivé dans la seule ville où quand je croise des abos (pour abonnés), ils me disent "Mais qu'est-ce que tu fais là ? C'est éclaté". Il enchaîne : "D'habitude, les gens défendent leur commune, là ils me disent de rentrer chez moi, qu'il n'y a rien à faire". Michou rajoute "il est 20 heures et tout est fermé, y'a vraiment nada, y'a personne".

Contacté par France Bleu Gascogne, le maire de Dax, Julien Dubois n'a pas souhaité réagir.