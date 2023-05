Il y aura bientôt du gin et de la vodka fabriqués en Creuse !

Il y a déjà de la bière produite en Creuse, un peu de vin , il y a désormais aussi du gin, et bientôt de la vodka. C'est une première : un Belge et une Hollandaise s'apprêtent à ouvrir une distillerie dans le sud-est du département. Ce couple a eu un coup de cœur pour la Creuse, où habite l'oncle de Monsieur. Ils ouvrent leur établissement le 1er juin dans un petit hameau située au Compas, près d'Auzances.

Pour fabriquer leurs bouteilles, Marianne Van Der Lubbe et Sven Gielkens achètent l'alcool, qu'ils mélangent avec tout un tas d'épices et d'herbes. Ils ont déjà mis au point deux recettes de gin et cet été ils projettent de produire aussi... de la vodka !

Marianne Van Der Lubbe et Sven Gielkens ont rénové une grange pour ouvrir leur distillerie. © Radio France - Marianne Van Der Lubbe et Sven Gielkens sont propriétaires de la distillerie Le Compas.

La distillerie Le Compas a déjà mis au point deux recettes de gin. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

De la Suisse à la Creuse, de la banque à la distillerie

Marianne Van Der Lubbe et Sven Gielkens ont opéré un virage à 180 degrés. Ils travaillaient jusqu'à présent en Suisse dans la banque. Ils vivent désormais dans un village qui ne compte qu'une poignée d'habitants. Ce dépaysement les ravit : "C'est une région magnifique, très tranquille, les gens sont très gentils... et j'adore le fondu creusois", rigole Marianne.

Ils ont fait le pari de la Creuse pour commencer une nouvelle vie : "Avec la banque, j'ai voyagé partout dans le monde, mais en vieillissant j'ai décidé d'avoir une vie plus tranquille. Mon oncle vit en Creuse, et je suis tombé amoureux de cet endroit, je me suis dit, pourquoi ne pas monter mon entreprise ici ?", explique Sven. Leur distillerie est installée dans une ancienne grange, entièrement rénovée.

Pour fabriquer le gin, ils achètent l'alcool, qu'ils mélangent avec tout un tas d'épices et d'herbes. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

La distillerie ne fera pas bar mais proposera visites, ateliers et dégustations. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Contribuer à développer la Creuse

Marianne continue à travailler à distance dans son entreprise, mais son compagnon espère à terme vivre de sa passion : "On sait que c'est un peu risqué d'ouvrir l'entreprise en Creuse... C'est sûr qu'à Lyon ou Bordeaux il y a plus de monde et donc plus d'opportunité pour gagner de l'argent, mais on ne le fait pas pour l'argent. On aime beaucoup cette région. On pense que la Creuse se développe et on veut y contribuer."

D'ailleurs, leur distillerie porte le nom de leur commune : Le Compas. Au dos de chaque bouteille, une petite carte indique "fabriquée au cœur de la France". Avant la banque, Sven a une formation de chef cuisinier, grâce à ce projet il revient donc à ses premières amours.

Une soixantaine de bouteilles ont déjà été produites et cet été il y aura aussi de la vodka made in Creuse. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Apprendre à fabriquer son propre gin

Le couple a déjà produit une soixantaine de bouteilles. Elles sont vendues sur place deux jours par semaine, les dimanches et lundi, mais aussi sur internet et dans des boutiques de Montluçon ou Clermont par exemple. Sven et sa compagne prévoient aussi des ateliers pour les clients : "Nous sommes ouverts pour les visites et les dégustations. Nous proposons aussi des altiers pour apprendre à fabriquer son propre gin. On a déjà des réservations", précise Marianne.