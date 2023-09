Il y avait 123 œufs dans le nid de tortue Caouanne découvert par surprise sur la plage de La Bergerie à Hyères

Que de rebondissements après la découverte "surprise" d'un nid de tortue Caouanne sur la plage de La Bergerie à Hyères. Ce nid n'avait pas été enregistré par les spécialistes qui estiment que 26 petites tortues ont pu rejoindre la mer au mois d'août. Seulement 26 tortillons... car selon l'association Marineland, la femelle Caouanne aurait en effet pondu le 21 juin dernier 123 œufs !

Un prédateur non identifié (probablement un chien ou un renard) a en effet découvert le nid avant tout le monde... avec des conséquences irréversibles pour nombre d’œufs. Ce sont des agents chargés du nettoyage des plages, surpris de découvrir des coquilles d'œufs qui avaient donné l'alerte mi-août.

25 minutes pour parcourir les 12 mètres entre le nid et la mer

Le nid avait alors été protégé et surveiller pendant 26 jours. Selon les spécialistes, entre le 12 et le 28 août, il aura fallu 25 minutes en moyenne à chacune des 26 petites tortues Caouanne pour parcourir les 12 m qui les séparent de la mer Méditerranée. Cette course vers la mer a souvent eu lieu à la tombée de la nuit.

Pour éviter que des prédateurs ne viennent perturber l'émergence des tortues sur les autres nids découverts sur les plages sauvages du Var des cages de protection ont été mises en place. La surveillance humaine est également renforcée sur tous les sites de ponte, à Porquerolles, Saint-Cyr-sur-Mer, Fréjus et sur la plage de La Capte à Hyères.

Retard pour les éclosions sur les autres sites de ponte du Var

Car les naissances se font attendre ! Prévues pour début septembre, notamment à Porquerolles, l'émergence des tortues n'a pas encore eu lieu. Ce retard est peut-être dû à la baisse des températures nocturnes et les observateurs professionnels guettent le moindre signe d'émergence

A quelques jours (ou heures ?!) de ces heureux évènements, les spécialistes renouvellent leur appel à la discrétion autour des sites de ponte : "Il faut laisser faire la nature et ne pas déranger les tortillons. Il est très important de respecter certaines règles en cas d’observation d’une ponte ou de l’émergence de tortillons : Respecter une distance de 10 mètres ; éteindre toutes les sources de lumière artificielle ; ne pas photographier les tortues avec un flash ; ne pas toucher les tortues et les œufs de ces espèces protégées" précise l'Association Marineland dans un communiqué.