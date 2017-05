Il y a maintenant du caviar dans l'Hérault

Un héraultais se lance dans la production de caviar. Ancien chercheur en aquaculture à l'Ifremer, François René a élevé ses esturgeons au Château de la Castillonne, à Montagnac (Hérault). Un site qu'il aimerait racheter pour continuer son activité.

"La tradition, le luxe, l'excellence française". Pour François René, le caviar, c'est cela.

Ex-chercheur à l'Ifremer, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, il s'est lancé dans l'élevage d'esturgeons en 2013. Et c'est au Château de la Castillonne à Montagnac qu'il a produit son premier caviar héraultais vendu 2.300 euros le kilo, "aux arômes à la fois iodés et fruités au goût de noisette".

A Montagnac, les esturgeons grandissent 2 fois plus vite

Situé à quelques encablures de l'étang de Thau, le site de 14 hectares est selon lui "exceptionnel". Il abrite une source d'eau chaude, abondante et puisée à 1.500 mètres de profondeur, qui sort à 27°. Ce qui permet "de doubler la vitesse de croissance des esturgeons".

A la mort des propriétaires du Château de la Castillonne, François René a du s'expatrier chez un pisciculteur voisin il y a environ deux ans. Aujourd'hui, il espère pouvoir racheter le site et y rapatrier ses esturgeons pour y pérenniser son activité. Aujourd'hui, son caviar héraultais est vendu dans certaines épiceries fines de Montpellier et aux caves Cairel, à Lattes.

500 tonnes de caviar produites dans le monde

François René et son associé Antoine Gannage comptent, dans un premier temps, produire une demi-tonne de caviar héraultais et dix fois plus à terme. La France en produit près de 25 tonnes par an, soit un peu moins que l'Italie alors que la Chine en produit 90 tonnes.

90% du caviar est aujourd'hui issu de l'élevage. Menacé en raison de la surpêche, l'esturgeon est une espèce protégée.