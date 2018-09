L'Île-Bouchard, France

Au bar du "Café de la ville" à l'Ile Bouchard (Galerie du Super U), on ne parle que de ça! Qui est le gagnant du jeu de grattage Jackpot à 500.000 euros ? On sait que le ticket de 5 euros a été acheté le 31 août. Pour tous les gains inférieurs à 30.000 euros, c'est le buraliste qui fait directement le virement au gagnant. Pour le ticket à 500.000 euros, c'est la Française des Jeux qui a effectué le virement tout récemment, il y a moins de 15 jours.

Le patron du Café de la ville, Joël Biscarat, explique que c'est la première fois qu'il a un gagnant à 500.000 euros. Son plus gros gain, c'est un ticket de "Mots Croisés" à 30.000 euros.

Qu'est ce qu'il a de la chance

Le patron du bar explique que tous ses clients commentent ce gain. Même ceux qui ne jouent pas, s'amuse-t-il. Ils disent "qu'est ce qu'il a de la chance". On ne connait pas l'identité de l'heureux gagnant et on ne le connaîtra pas, explique le patron du café. La Française des Jeux garantit son anonymat.

Le plus gros gain enregistré par la Française des Jeux en Indre-et-Loire, c'était à l'Euro Millions : 65 millions d'euros empochés au Chiquito de Loches en janvier 2014. I