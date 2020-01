VIDÉO - Île-d'Yeu : "Je te sonne", la parodie de deux Vendéens contre le réchauffement climatique

Île d'Yeu, France

Le collectif "Islais T une fois" de l'Ile-d'Yeu (Vendée) revient avec "Je te sonne", une nouvelle parodie engagée tirée de la chanson "Je te donne" de Jean-Jacques Goldman, publiée ce vendredi 17 janvier 2020 pour sensibiliser le plus de monde possible sur le réchauffement climatique. Il est notamment question de la montée des eaux à laquelle assistent directement les jeunes islais. Ils s'adressent même à un moment au gouvernement : "Je vous sonne là-haut, si vous êtes toujours là, faire avancer les choses vous êtes payés pour ça !"

Sur la vidéo, on retrouve Tom et Valentin André, deux frères de l'île, menuisier et fromager, âgés respectivement de 18 et 20 ans, et l'on voit un troisième comédien à la fin, Jonathan Cantin, un naturaliste de 21 ans. Ils ont tous les trois déjà tourné dans une vidéo en août dernier.

Près de 400.000 vues l'été dernier

Les trois habitants de l'Ile-d'Yeu ont créé le buzz en août dernier sur Youtube avec "Agriculteur", sur les airs de "Dommage" de Bigflo & Oli sur le malaise des agriculteurs. Le clip a été vu près de 400.000 fois.