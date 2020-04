Île-de-France : des forains vont offrir cinq mille pommes d'amour au personnel soignant

Les forains de la Foire du Trône se mettent aux fourneaux pour offrir 5.000 pommes d'amour et 5.000 sucettes au personnel soignant de six établissements de l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris (AP-HP).

Les forains n'abdiquent pas. Même si la Foire du Trône est annulée cette année en raison de l'épidémie du coronavirus, ils vont quand même se mettre aux fourneaux pour offrir 5.000 sucettes et 5.000 pommes d'amour au personnel soignant de six établissements de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.

"On voulait montrer notre volonté d'accompagner les aide-soignants, leur dire qu'on les soutient et qu'on pense à eux. Covid-19 oblige, on doit patienter et rester à quai mais si on peut leur ramener un peu de bonne humeur et un petit peu de joie de vivre avec ce don, ce sera déjà gagné pour nous", explique Vincent Lapeyre, forain et l'un des organisateurs de cette initiative.

À lire aussi : La Foire du Trône 2020 annulée à cause du coronavirus

La Foire du Trône s'invite à l'hôpital

"La couleur rouge, c'est la couleur de l'amour, c'est un petit hommage qu'on leur donne en leur offrant ces pommes d'amour et ces sucettes. Et puis on espère que les mauvais moments que l'on passe tous ensemble seront vite partis. Nous, nous sommes des industriels forains, des amuseurs publics. Sur les fêtes foraines, on déclenche des rires, des sourires, de la gaieté et de la bonne humeur", poursuit Vincent Lapeyre.

On les soutient dans leur travail qui est parfois difficile - Vincent Lapeyre

L'objectif de cette démarche est de s'inscrire dans cet élan de solidarité national. "La Foire du Trône a toujours eu à cœur tous les ans de promouvoir une cause pour les enfants ou pour les malades, et là covid-19 oblige, on avait envie d'accompagner les soignants dans leur travail qui est souvent difficile", renchérit le forain. Et de conclure : "le but est de leur faire un petit sourire, leur dire que la Foire du Trône pense à eux et de leur dire merci".