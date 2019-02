Île de Ré : il lance une bouteille à la mer, il reçoit une réponse d'une classe de CE1 dans les Landes

Le Bois-Plage-en-Ré, France

Le petit Lilian, neuf ans et domicilié au Bois-Plage-en-Ré, a encore du mal à s'en remettre. Le 26 décembre, accompagné de ses parents, il a jeté une bouteille à la mer sous le pont de l'île de Ré : "À l'intérieur, j'avais mis un petit mot pour donner mon adresse, mon nom et mon âge. J'espérais qu'on me réponde".

Mon fils a envoyé une bouteille à la mer de l'île de Ré le 26 décembre et voici toute une classe des Landes qui lui répond!!! Il sautait de joie partout!!! Merci à la classe de ce1de l'école de #Soustons !! Bravo petite bouteille qui a parcouru 310 km environ😀 pic.twitter.com/m6ZoUtIse1 — Ninouchkette (@NinaPoitiers) February 11, 2019

Et ce qui paraissait être un doux rêve se produisit plus d'un mois et demi après avoir laissé cette bouteille sous le pont de l'île de Ré. Lundi dernier, en ouvrant la boîte aux lettres familiale, sa mère Célina découvrit une lettre au nom de Lilian : "Au début, je ne comprenais pas ce que c'était. Une lettre pour Lilian ? Qui lui envoie ça ? J'ai rapidement compris. Lilian était hystérique ! Il sautait partout et il criait. Je crois qu'on ne l'avait jamais vu aussi heureux !"

Une lettre signée par toute une classe de CE1, à Soustons

À l'intérieur de l'enveloppe, Lilian trouve une carte de France, traçant les 310 kilomètres parcourus par sa bouteille pour arriver jusqu'à la plage de Soustons, dans les Landes (40). C'est là-bas qu'un autre enfant -Tom- l'a trouvé. Il l'a emmené dans son école. Les écoliers ont décidé de lui répondre, en joignant une photo de leur classe de CE1 : "Nous avons entre sept et huit ans et nous voulons t'écrire", ont marqué les élèves sur la lettre.

Qui sait ? Peut-être qu'une correspondance débutera entre l'île de Ré et les Landes ?