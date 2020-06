VIDÉO - Ille-et-Vilaine : elle reprend un tube d'Angèle pour décrocher un job

"Regardez comment je souris ! Regardez encore !" Devant son miroir, téléphone portable en main, Tiffany, 26 ans joue la comédie. Pourtant, la jeune Bretonne, originaire de Breal-sous-Montfort près de Rennes (Ille-et-Vilaine) n'a pas franchement de quoi se réjouir.

Licenciée pour raisons économiques

En pleine crise du coronavirus, elle a perdu son emploi. "Je travaillais depuis chez mois depuis deux ans pour une entreprise de télécommunication parisienne qui a décidé de me licencier pour raisons économiques. Je me retrouve donc sans emploi alors qu'en parallèle j'ai lancé ma propre activité," explique cette diplômée en communication.

Mais la jeune maman d'une petite fille de deux ans et demi ne perd par le sourire. Elle reste motivée et déterminée à retrouver rapidement un emploi pour accompagner les entreprises dans leur communication. "La période est compliquée et je me suis demandée comment sortir du lot," raconte la jeune femme. Il y a deux ans, elle avait déjà fait la une des médias en publiant une annonce originale sur le site Leboncoin.

Inspirée par la chanson "Oui ou non"

Cette fois, c'est en musique que Tiffany a choisi de se "vendre" en adaptant les paroles de la chanson "Oui ou non" de Angèle. "Ma fille de deux ans et demi l'adore et je ne sais pas pourquoi mais j'ai eu envie d'écrire des paroles sur une de ses chansons. L'inspiration est arrivée en une soirée et j'ai réalisé le clip dans la matinée," s'amuse Tiffany. En publiant sa vidéo sur les réseaux, Tiffany espère ainsi attirer l'attention des recruteurs. Si vous souhaitez la contacter vous pouvez lui écrire à t.mazarspro@gmail.com ou via son compte LinkedIn.