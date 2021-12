Ille-et-Vilaine : il veut recréer la grande salle des banquets d'Harry Potter au château Le Rocher Portail

20 ans après la sortie du premier film Harry Potter, la Bretagne va t'elle bientôt avoir le droit à son Poudlard, l'école de sorcellerie ? C'est le projet du propriétaire du château Le Rocher Portail, à Saint-Brice-en-Coglès, près de Fougères. Il vient de récupérer une de ses granges, qu'il a totalement rénové. "C'est venu naturellement quand j'ai acquis le domaine et le château du Rocher Portail, à Saint-Brice. Il y a une salle tout de suite qui m'a interpellé, une grande salle juste à côté du château, où les agriculteurs, jusqu'à l'année dernière, stockaient du foin", raconte Manuel Roussel. "Dès que je l'ai vue, je me suis dit c'est une salle Harry Potter ! Il y a une énorme charpente apparente, de plus de 12 mètres de haut, de 400 mètres carrés, avec une énorme cheminée gothique aussi. Dans ma tête, je me suis toujours dit que cela serait super de créer des soirées Harry Potter pour recréer l'ambiance Harry Potter, en plus dans un site historique."

Il y a de la place pour installer les grandes tablées des banquets d'Harry Potter. - D.R.

"Les agriculteurs sont partis à la retraite fin 2020 et avec toute cette période de Covid, je me suis dit qu'il fallait que je dynamise un peu l'offre du château J'ai investi. On a commencé à lancer les travaux, dès début 2021. Et là, nous nous sommes quasiment en fin de travaux. On a mis toutes les lumières, les commodités, les offices et autres, et le résultat est magique."

Encore du travail !

Le propriétaire du château compte travailler avec une troupe de comédiens, pour recréer l'ambiance de l'univers du film. L'objectif, c'est de faire vivre au visiteur la première soirée des jeunes élèves sorciers : "la découverte de Poudlard, c'est-à-dire donc arriver peut être en barque parce que le château est entouré d'eau. Visite du château comme si c'était le collège, et puis ensuite, on accède à la salle des banquets, et il y aura donc une soirée, où les différentes écoles sont déterminées. Il y aura tout un jeu, une animation".

Ecoutez le reportage de France Bleu Armorique Copier

Aucune date n'est pour le moment fixée, car il faut encore soigner le projet. _"Je lance un appel aux fans parce que je préfère prendre du temps : je ne veux surtout pas, en proposant ces soirées Harry Potter, décevo_ir", continue Manuel Roussel. "Et Dieu sait que je sais que c'est plein de petits détails qui parfois m'échappent, et donc, effectivement, je lance un appel aux fans pour nous aider à vraiment monter une soirée digne de la vraie ambiance Harry Potter." Ceux qui voudraient prendre leur baguette magique pour y contribuer peuvent contacter le château, soit via les réseaux sociaux, soit via le site internet du château.