Ille-et-Vilaine : opposée à la fermeture de son commerce, elle envoie une culotte à Jean Castex

Le secrétariat de Jean Castex risque d'être très surpris en ouvrant le courrier du Premier ministre dans les prochains jours. Ce lundi 19 avril, près d'une centaine de commerçantes à la tête de boutiques de lingeries ont posté des sous-vêtements pour protester contre la fermeture de leurs commerces depuis la mise en place des nouvelles mesures sanitaires.

Il y a beaucoup d'injustice dans ce confinement.

Aurélie Pautrel, dirige la boutique "Colombine lingerie" à Saint-Malo, mais elle possède aussi des commerces à Dol-de-Bretagne et à Saint-Hilaire-du-Harcouët. "C'est un clin d’œil humoristique mais il a du sens car nous avons trouvé qu'il y avait beaucoup d'injustice dans ce troisième confinement," raconte la Bretonne.

"La culotte c'est la première chose que l'on enfile quand on sort de la douche, alors entre les fleurs et les sous-vêtements, qu'est-ce qui est plus essentiel ? Tout le monde ferme ou personne. Il faut ajouter à cela que certaines grandes surfaces ont maintenu leur rayon lingerie ouvert, il n'y a aucune cohérence," souligne la commerçante.

Reclasser le sous-vêtement en produit "essentiel"

Le collectif "Action culottée" demande une équité et un reclassement des sous-vêtements en produit "essentiel" et donc la réouverture des boutiques concernées. Les commerçantes souhaitent aussi pouvoir organiser des rendez-vous individuels en boutique. "Pour le moment nous ne faisons que du click and collect mais depuis un an nous respectons scrupuleusement les mesures sanitaires en nettoyant les cabines et en mettant la lingerie essayée en confinement," insiste Aurélie Pautrel.

Autre revendication du collectif : encadrer les promotions avant les soldes d'été. "Comment espérer survivre si après deux mois de fermeture les grandes enseignes et géants du web se mettent comme en 2020 à proposer leurs collections à prix cassé ?" Avec cette opération coup de poing, les commerçantes espèrent faire parler d'elles. "On le fait pour créer un peu de buzz pour se faire entendre. De mon côté j'ai choisi de poster un shorty en dentelle jaune, c'est la couleur de la trahison, pas mal non ?" sourit Aurélie Pautrel.