Ille-et-Vilaine : que faire du vieux menhir en polystyrène de Saint-M'hervé ?

Mais que faire de ce grand menhir de plus de neuf mètres de haut et 800 kilos ? C'est la question qui se pose à Saint M'hervé, à l'est de Vitré, en Ille-et-Vilaine. Cet imposant menhir n'est pas fait de pierre, mais de polystyrène et a été installé il y a bientôt 20 ans à l'occasion du tournage d'une mini-série, le Champ Dolent, du réalisateur Hervé Baslé, avec pour modèle le célèbre Mehnir de Dol de Bretagne. Il est d'ailleurs devenu avec le temps un symbole de Saint Mhervé. Sauf que le temps passe, et laisse des marques : la construction se désagrège petit à petit, laissant apparaitre le blanc du polymère.

"En l'état, on ne peut pas le garder", estime Céline, qui habite à quelques dizaines de mètres seulement. "Il se délite, et toutes les petites billes de polystyrène volent dans les jardins des uns et des autres. Et par principe, le polystyrène c'est polluant." Sauf que s'en séparer parait bien difficile, tant certains habitants semblent attachés à leur menhir. "Cela fait 20 ans que je le connais, et 20 ans que j'en suis fière", raconte Martine. "Quand on arrive sur la commune, on sait qu'on est chez nous", rajoute Nicole. Alors il y a bien la solution d'aller chercher le "vrai" Menhir de Dol de Bretagne, comme propose François : "S'il y a des mains courageuses, on va le chercher à Dol et on le ramène ici", mais la mission semble un peu périlleuse.

Une commission lancée par la mairie

Pour trouver une solution, la mairie vient donc de lancer une commission, associant élus et habitants. "On s'est dit que l'on ne pouvait pas prendre seuls la décision de l'enlever ou de le garder", explique Emilie Dinomais, l'adjointe à la culture et au patrimoine. "On a eu beaucoup de volontaires. Il y a en qui sont contre, mais beaucoup y sont attachés. C'est devenu pour nous un peu un emblème, ce n'est pas toutes les petites communes qui peuvent se venter d'avoir accueilli un film ! On a des personnes qui ont été figurants, qui ont prêté des tracteurs, il y a cela aussi qui entre en compte."

Emilie Dinomais, l'adjointe à la culture et au patrimoine est chargée de chapoter la commission pour trancher le futur du menhir de Saint-M'Hervé. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Lors de la première réunion de la commission, la majorité des participants s'est dit favorable pour conserver le menhir de Saint M'hervé. La mairie a donc demandé un devis pour le faire réparer. "Quand j'aurai ce devis, je ferai appel aux subventions. Il faut savoir que le menhir est quand même répertorié, dans le guide du Routard, des randonneurs. On a des personnes qui le connaissent même en dehors de la commune." Deux précédents devis, réalisés il y a une dizaine d'années, évaluaient déjà à l'époque les travaux de 12 à 18 mille euros.

