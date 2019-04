Illkirch-Graffenstaden bichonne ses rapaces : de la téléréalité en haut du clocher

A Illkirch-Graffenstaden, l'église St Symphorien, abrite actuellement six faucons pèlerins, un couple et ses quatre oisillons. On peut suivre les premiers jours de ces fauconneaux grâce à la webcam installée par la mairie près de leur nichoir.

A Illkirch-Graffenstaden, l'une des deux flèches de l'église St Symphorien, près de la mairie, héberge une famille de faucons pèlerins. Quatre oisillons sont nés il y a quelques jours.

On peut les regarder vivre grâce à la webcam installée par la mairie face à leur nichoir, tout en haut du clocher. Depuis que le nichoir est en place, c'est-à dire depuis 2015, une quinzaine de petits faucons est née au sommet de l'église. Et des dizaines d'internautes.

La maman, Valentine, est arrivée dans le clocher en 2016, dans le sillage de Flash, son premier mari. Ils ont eu deux portées, avant que Flash ne disparaisse soudainement, remplacé peu après par Flash-black.

En haut de la flèche, la webcam sert aussi de perchoir aux faucons pèlerins © Radio France - Corinne Fugler

Un papa-poule chez les faucons

La webcam installée en 2017 a permis aux curieux d'observer de près le comportement des papas faucons.

Olivier Steck, bénévole à la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, a remarqué que Flashblack s'intéresse bien plus à ses poussins que son prédécesseur, Flash : "chaque faucon a son caractère. L'ancien mâle couvait "a minima". Quand la femelle avait besoin d'aller chasser, d'aller se nourrir, il prenait les relais de couvaison et il était très content de laisser la place à la femelle quand elle revenait. Avec le nouveau mâle qui est arrivé l'année dernière, on a constaté plutôt l'inverse. Le mâle aime bien couver et il a beaucoup de mal à laisser la place. La femelle est presque obligée de le pousser pour prendre la place quand elle revient couver!"

Premiers envols début juin

Si les quatre petits se développent normalement, ils devraient tenter leurs premières virées hors du nid début juin. Pour les assister en cas de chute, la mairie va installer des panneaux d'information près de l'église St Symphorien.

Des séances d'observation sont aussi prévues avec les écoliers d'Illkirch-Graffenstaden et avec les curieux.

Les faucons nichent de plus en plus volontiers en ville. Sur les falaises vosgiennes, ils sont fréquemment dérangés par les grimpeurs et les drones.

