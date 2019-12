Illuminations de Noël : des pannes de courant plongent les rues de Locronan dans le noir

Locronan, France

Des pannes d'électricité ont plongé les centaines de visiteurs du village de Locronan (Finistère) dans le noir total à plusieurs reprises ce dimanche soir. Tout le village s'est retrouvé dans l'obscurité la plus complète, alors que les badauds se prenaient en photo devant le sapin illuminé, entouré par les 6 kilomètres de guirlandes. Le courant s'est coupé au moins 5 fois en l'espace de quelques minutes. La faute, sûrement, aux rafales de vent et aux intempéries qui ont balayé la Bretagne cette nuit.

Le Père Noël de Locronan préfère en rire : "On n'est pas gâtés par la météo ! Il y a beaucoup de vent, ça doit toucher des câbles et des fils. Mais on fait avec les moyens du bord, on essaye de donner du bonheur quand même."

Les rues de Locronan, normalement illuminées, dans le noir © Radio France - Roméo van Mastrigt

Lumières de téléphones

Alors, ce sont d'autres types de lumières qui s'allument : celles des torches des téléphones portable. Tout le monde tente d'y voir clair grâce au petit flash de son téléphone. "J'ai jamais vu autant de personnes dans le noir complet à Locronan. Avec les lampes, c'est pas ordinaire du tout", s'amuse Marianne, une habitante.

Dans la soirée, le courant s'est stabilisé et la vie au village de Locronan a pu reprendre son cours.