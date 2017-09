Charente-Maritime : ils changent de vie pour s'installer sur l'île d'Aix

L'île d'Aix, en Charente-Maritime, compte quatre nouveaux résidents à l'année. Un couple et ses deux enfants ont décidés de tout quitter et de changer de métier après être tombé sous le charme de l'île.

Très fréquentée l'été avec jusqu’à 10.000 personnes par jour, l’île d'Aix ne compte qu'environ 200 habitants à l'année. Une nouvelle installation, surtout de jeunes actifs avec des enfants la chose est donc assez rare. Mais pour Cyril et Virginie le choix s'est imposé comme une évidence. "On est venu pour l'anniversaire d'une amie le temps d'un week-end fin septembre 2016 et on est tombé véritablement sous le charme" explique Virginie. Un coup de cœur qui fait revenir ces bordelais deux semaines plus tard avec les enfants. Leur décision est prise, c'est là qu'ils veulent vivre.

"Ici les gens s'intéressent à nous, se préoccupent de nous" - Cyril

Accueil très chaleureux sur l'île d'Aix pour Cyril et Virginie Copier

Une totale reconversion professionnelle

Virginie et Cyril ont la quarantaine. Lui était commercial dans la chaussure, elle, cadre dans la fonction publique hospitalière à Bordeaux. Déjà en projet de reconversion, Cyril planche sur son CAP de cordonnerie quand, dès le mois de mars, six mois seulement après avoir découvert l'île, Virginie part s'y installer avec les deux enfants. "La chaussure, c'est la passion de Cyril, pour moi on a réfléchi et nous avions été beaucoup marqués, il y a quelques années, par le lancement d'une activité de tannerie de poisson dans le bassin d'Arcachon. Cyril m'a dit essaye, cela s'y prête complètement ici. Je me suis lancé" poursuit Virginie

Dans la pièce à côté, Cyril travaille ses cuirs d'agneau © Radio France - Kevin Boderau

Pour lancer les "Ateliers de l'île d'Aix", le couple a emprunté 30.000€ et monté un business plan. Cyril va mettre au point un réseau de récupération d'objet en cuir dans les supermarchés pour les réparer dans son atelier. Virginie elle fournira les maroquiniers en matières premières avec ses peaux de poissons et fabriquera de petits objets destinés aux touristes de l'île. "Nous avions une vie confortable à Bordeaux, nous étions en CDI et aujourd'hui on est plus générateur de dettes que bénéficiaire mais ce n'est pas un ras-le-bol de notre zone de confort qui nous pousse à faire ça. Nous nous sommes plutôt engouffrés dans une situation qui nous faisait envie" précise Cyril.

Les petits objets en cuir de poisson fabriqués par Virginie © Radio France - Kevin Boderau

La maison sur l'île : une denrée rare

Finalement, la principale difficulté pour Cyril et Virginie est pour l'instant de trouver un logement sur l’île. Ils ont été hébergés à la gendarmerie depuis le mois de mars, mais pour acheter une maison, c'est plus compliqué. 75% du parc immobilier est constitué de résidence secondaire et les quelques maisons en vente sont très chères. Le couple est sur une piste et en attendant de voir leur inscription au registre du commerce validé, vous pouvez déjà retrouver leurs travaux sur leur page Facebook.