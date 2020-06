Ils construisent le centre-ville de Quimper sur Minecraft en 96 heures

Parcourir le centre-ville de Quimper à l'autre bout de la planète ? C'est possible grâce à la persévérance des membres du projet BuildEarth. Ces joueurs assidus du jeu vidéo Minecraft, un jeu de construction à base de cubes aux limites quasi-infinies, se sont donnés pour mission de reconstituer la planète entière en 3D.

Les rives de l'Odet sur Minecraft - BuildEarth

Visiter Quimper sans bouger de son canapé

Une trentaine de membres du projet se sont donc attelés , le temps du week-end de l'Ascension, à modeler le centre-ville de Quimper, ses monuments, ses bâtiments, sa cathédrale et ses secrets. Une initiative qui aura duré plus de 4 jours, 96 heures de travail intense. C'est la reproduction de la cathédrale qui aura donné le plus de fil à retordre. "Celui qui s'en chargeait a fini le dernier jour à 1 heure du matin", avoue Arthur Tissot, administrateur du serveur France.

"On a essayé de faire le plus gros du centre-ville, la préfecture, l'Odet et les alentours mais c'est impossible de tout faire, c'est un projet très chronophage", rajoute-t-il. Il faudrait plusieurs mois pour réaliser l'intégralité de la ville, "c'est quasi impossible car nous faisons des études, avons des jobs et d'autres occupations à côté".

Ce jeune homme de 19 ans a envoyé des captures d'écran du résultat à l'Office du tourisme de Quimper, qui n'a pas encore donné réponse. Il espère que certaines personnes pourront utiliser ces ressources "pour venir visiter virtuellement la ville. C'est idéal en période de confinement". Il imagine même, un jour peut-être, pouvoir la visiter en réalité virtuelle, un casque sur la tête.