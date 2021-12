Ils donnent des couleurs à Noël avec les boules 100% tarnaises et totalement solidaires

La dernière fabrique de boules de Noël en plastique française est basée à Carmaux dans le Tarn. Il s'agit d'un Esat qui fait travailler plus de 200 salariés handicapés et réalise plus de 500.000 boules par an.

C’est le dernier fabricant de boules en plastique en France. Des boules de toutes les tailles (jusqu’à 80 cm de diamètre) et incassables. Des boules que vous avez déjà vues sur les sapins des grandes villes (Albi ou Castres par exemple), dans des magasins prestigieux (les Galeries Lafayette). Ces boules décorent même les Champs-Elysées.

Près de 200 salariés handicapés

Des boules qui sont créées sou la marque Ary dans le Tarn à Carmaux au sein de l’ESAT Caramantis. Cet Esat (Etablissement et Service d'Aide par le Travail ) permet de faire travailler près de 200 salariés handicapés qui fabriquent entre 500.000 et 600.000 boules chaque année.

C'est Noël toute l'année

Marie-Lise Bouteille anime l’atelier de montage ou elle supervise une cinquantaine de salariés handicapés. Elle dit leur fierté de travailler sur une si belle production. " On se dit que nous sommes les seuls à avoir une telle entreprise. Et pour nos travailleurs de savoir que leur réalisations partent partout dans le monde, c'est important." Boris Karczynski lui dirige l'atelier vernissage où les boules sont mises en couleur. Il raconte comment le personnel est guidé dans le travail. " On adapte les postes au personnel. Et surtout on les fait évoluer pour qu'ils puissent ensuite travailler en milieu ordinaire. "

Ary produit aussi des archets de violons en bois pour le monde entier.

Les modèles de l'entreprise Ary. © Radio France - SM

