Ils font le Buzz, Alain Maignan et son tour du monde, une partition du XVè siècle et un timelapse de la gare de Rennes

Dans le Buzz Armorique, le projet de tour du monde à la voile d'Alain Maignan, une partition de musique datant du XVème siècle découverte lors des fouilles du couvent des Jacobins à Rennes et un timelapse pour découvrir l'avancée des travaux de la gare de Rennes.

Un facteur breton qui veut faire le tour du monde à la voile

Alain Maignan est un retraité de la Poste. Originaire des environs de Bécherel près de Rennes, il est installé aujourd'hui en pays de Brocéliande. En septembre prochain, il veut partir faire [le tour du monde](https://alainmaignan.wordpress.com ) à l'envers sur un voilier. Pour cela il a encore besoin d'un peu d'argent, 15 000 euros au total, et c'est pourquoi il fait appel à du financement participatif via la plate forme kisskissbankbank. Alain Maignan partira de la Trinité-sur-Mer dans le Morbihan le 23 septembre prochain.

Une partition datant du XVème siècle découverte à Rennes et déchiffrée

L'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologiques préventives, a réalisé des fouilles au Couvent des Jacobins à Rennes pendant 18 mois. De nombreux trésors ont été découverts dont une partition de musique gravée sur une plaque de schiste et qui date du XVème siècle. La musicologue Dominique Fontaine en a déchiffré la mélodie.

Le chantier de la gare de Rennes en accéléré

Rennes Métropole a publié sur son site internet un nouveau timelapse de la gare de Rennes, une vidéo où l'on voit en accéléré le chantier de la gare depuis différents points de vue. A 100 jours de l'arrivée de la LGV, on voit bien les différentes phase de démolition mais aussi l'installation de la passerelle et la transformation de la façade. Sur son site, Rennes Métropole explique que dans trois mois, bon nombre de parties de ce chantier seront finies: la passerelle du nord ou sud mais aussi la zone départ, avec les commerces. Mille places de parking seront aussi disponibles à cette date, ainsi que le dépose-minute, 400 places sécurisées pour vélos et un parking 2 roues de près de 100 places. L'accès à la nouvelle gare se fera par l'avenue de l'Alma, qui sera à double sens au 30 mai.