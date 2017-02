Ils font le buzz, des éleveurs bretons au salon de l'agriculture, la vache Pie Noir - elle aussi sur Twitter - et le RCK

Dans le buzz ce lundi 27 février, une agricultrice du Morbihan très connectée au salon de l'agriculture, de même que la mascotte bretonne, la vache pie noir Fine. Mais aussi les 25 ans du RCK.

Elodie Le Mailloux est une jeune agricultrice d'Arzal, à l'ouest de Vannes. Sur Twitter, elle s'appelle EloLM et elle est suivie par près de 800 personnes. Elle partage plusieurs fois par heure son quotidien, notamment en ce moment au salon de l'agriculture. Tout commence il y a un mois. Elle fait un selfie avec "Horloge", l'une de ses 115 vaches. La bête et l'éleveuse posent tellement bien que c'est viral. Il est vrai qu'"Horloge", la Prim'Holstein de 5 ans est très photogénique.

Petit selfi avec ma copine !

Bonne traite à #ceuxquifontlelait pic.twitter.com/t58HbAfGoh — EloLM (@EloLeMailloux) January 10, 2017

Mais LA star du salon, c'est la mascotte Fine, la vache Pie Noire. Elle est aussi sur Twitter !

Pas de raison, elle aussi elle a son compte Twitter ! Pas très pratique avec les sabots, mais elle s'en sort. Elle poste des photos de ses collègues, vaches, moutons. Et parfois elle se permet même des petites blagues. Comme celle-ci samedi soir :

Bêêêle 1ère journée au #SIA2017 ... je vais me reposer un peu. Mon astuce pour m'endormir: compter les moutons du Salon #Blague en #FINE-sse pic.twitter.com/oVBUiPG5ZU — Fine #SIA2017 (@Fine_SIA2017) February 25, 2017

Bon pas très fine sur Twitter la vache...

Pour ses 25 ans, le RCK pique le ballon du derby Rennes-Lorient

Samedi soir Rennes a gagné 1-0 face à Lorient. Un match plutôt terne, mais le tout début de la rencontre a fait réagir. C'était les 25 ans du RCK. Des supporters ont donc procédés au coup d'envoi fictif. Normalement il s'agit juste d'une passe dans le rond central. Sauf que cette fois, ils ne sont pas arrêtés là :

Et ce n'est pas tout, le supporter, en tirant, a fait tomber son portable sur la pelouse. Benoit Costil a dû lui rendre pour que le match commence, avec du coup un tout petit peu de retard.

Et puis une vidéo pour critiquer les futurs horaires des TER en gare de Redon

A partir du 1er juillet ils changent, et cela ne plaît pas du tout aux usagers de la gare de Redon. Ils ont fait une vidéo, en musique. On les voit de train en train, se passer une boule de papier. Chacun la déplie et dessus est inscrit leurs revendications.