Ils font le buzz en interpellant des sportifs célèbres sur les réseaux sociaux

Damien et Andoni Dutaret essayent de mettre un peu d'humour dans les bagarres du rugby. À travers de petits messages audios ou vidéos, ils contactent des célébrités sur Instagram, et leur envoient des messages d'encouragement, des commentaires, tout en proposant de carreler leur salle de bain. Tout ça est à prendre évidemment au second degré.

Leur message à Matthieu Acebes : "T'as pas à t'excuser, t'as pas fait exprès !" s'est échangé de messagerie whatsapp en Messenger, en passant par Instagram, et a fait se tordre de rire la planète rugby. Lors du match de Top 14 entre Perpignan et La Rochelle le 31 décembre 2022, le trois-quarts perpignanais a asséné un coup de tête appuyé au trois-quarts centre Jonathan Danty alors qu'il était à terre. Dans leur message audio, Damien et Andoni Dutaret assuraient Acebes de leur soutien.

À l'origine, les deux frères d'Ossès s'échangent ces messages en privé via la messagerie Instagram. Un humour destiné au départ à rester en petit comité, mais le message privé a circulé jusqu'à devenir public. C'est "la magie des réseaux" pour Damien Dutaret qui reconnait que le succès leur échappe : "Je reçois pas mal de demandes d'ajout" sur Ies réseaux. Notamment quand ils proposent au rugbyman sanctionné de neuf matchs de suspension pour son vilain geste, un CDD de "trois mois, 45h semaine (...) si tu veux te faire trois sous de plus" sur les chantiers.

La magie, c'est que certains joueurs, comme Acebes leur répondent, parce que "les joueurs de rugby c'est un petit monde, ils sont susceptibles de nous répondre" reconnaît Damien Dutaret. Mais elle a ses limites : Will Smith, Bernard Laporte ou Kylian Mbappé n'ont pas répondu aux messages, même quand ils leur proposent de venir "carreler la salle de bains".

