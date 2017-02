Ils font le Buzz, Evan de Bretagne, le défi d'une agricultrice bretonne sur Twitter et WeLoveCustomers

Dans le Buzz Armorique, la nouvelle vidéo d'Evan de Bretagne avec le gardien du phare de Belle-Ile-en-Mer. Une agricultrice bretonne qui lance un défi sur Twitter et qui cartonne. Et "We Love Customers", une solution pour les commerçants pour se faire connaitre.

Evan de Bretagne sur le phare de Belle-Ile-en-Mer

Ce mardi 7 février, le blogueur et youtubeur breton Evan de Bretagne met en ligne sa dernière production. Après sa rencontre avec le chef étoilé du George V Christian Le Squer ou avec Céline, brodeuse de Rochefort-en-Terre dans le Morbihan, le Breton est allé à Belle-Ile-en-Mer. Il y a rencontré Yves, le gardien du phare.

Evan de Bretagne publie des vidéos toutes les 3 semaines environ. Elles racontent l'amour qu'il porte à sa région et ses rencontres avec ses habitants, son patrimoine et sa culture.

Une agricultrice bretonne défie ses collègues sur Twitter

Sur son compte Twitter @EloLM une jeune agricultrice d'Arzal dans le Morbihan a défié ses collègues lundi matin.

Envie de lancer un petit #Défi ! #CapOuPasCap de vous prendre vous aussi en selfi au travail demain en rep à ce tweet?! A VOUS de jouer 😉 ! https://t.co/CKS03MNWzz — EloLM (@EloLeMailloux) February 5, 2017

La Bretonne a fait un vrai carton avec son message puisqu'elle a eu des réponses de très nombreux éleveurs, bretons mais pas seulement. Et d'ailleurs il n'y a pas que des éleveurs puisque @EloLM précise dans un autre message qu'on a pas besoin d'une vache pour sa photo! Il "suffit juste qu'on devine ton métier sur ton selfie". Une belle façon de faire parler du métier d'agriculteur, et notamment d'éleveur laitier.

@EloLeMailloux j'en ai "capturé" un nouveau .... selfi 😄😄😄 JA inconnu sur tweeteur 😉💕💕 pic.twitter.com/Fsd3JnYEsV — marie andree luherne (@MaLuherne56) February 6, 2017

We Love Customers, une solution pour les commerçants pour mieux se faire connaitre

We Love Customers, c'est le nom d'une start-up créée par Loic Morvan il y a six mois et qui est installée à Cesson-Sévigné près de Rennes dans les locaux de la société Niji. Elle propose aux commerçants de se faire connaitre plus facilement et ainsi gagner de nouveaux clients avec un système de parrainage personnalisé. Le commerçant peut ainsi proposer des offres à ses clients qui sont eux même sollicités pour parrainer des amis par téléphone ou par mail. En échange, le parrain est récompensé et les nouveaux clients se voient proposer des offres également. Tout est géré par "We Love Customers", c'est donc plus facile pour les petits commerçants qui ne bénéficient pas de logistique pour les aider à faire leur pub. A Rennes, un pressing et une enseigne de chaussures l'utilisent déjà. Toutes les infos sont sur [www.welovecustomers.fr](http:// www.welovecustomers.fr) .