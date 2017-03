Ils font le Buzz, l'application Sara Croisière, l'événement InOut à Rennes et les énigmes de l'Espace des Sciences

Dans le Buzz Armorique de ce mercredi, l'application Sara Croisière imaginée par des Bretons pour permettre aux non voyants de naviguer. La présentation mardi de l'événement InOut à Rennes consacré aux mobilités numériques. Et les énigmes de l'Espaces des Sciences sur la grande vitesse.

Sara Croisière, l'application qui permet aux aveugles de faire de la voile

L'application Sara Croisière a été crée à Brest. L'idée est de modéliser un parcours pour que des informations soient envoyées en temps réel à la personne non voyante qui est en train de barrer le bateau, pour qu'elle puisse alors adapter sa navigation. Une application imaginée par Mathieu Simonet, le président de l'association Orion et qui a été développé avec des non voyants. L'application Sara Croisière permet de connaitre le cap, la vitesse ou encore la distance aux bouées. Plus d'infos ici.

Rennes veut devenir la capitale des mobilités numériques

Rennes Métropole a présenté mardi à Paris, l'événement InOut 2018. Un projet qui aura lieu en mars de l'année prochaine et qui réunira les professionnels du numérique et de la mobilité, mais aussi les usagers. L'événement #InOut2018 aura lieu du 14 au 18 mars prochain mais avant cela, les porteurs de projet sont appelés à candidater: ceux qui ont des idées pour la mobilité de demain (des nouveaux modes de transports ou des véhicules personnalisés par exemple). L'idée est de venir en parler à Rennes Métropole mais aussi de faire des tests grandeur nature, d'où le In et le Out.

Via Twitter, l'Espace des Sciences teste nos méninges

La nouvelle expo de l'Espace des Sciences aux Champs Libres à Rennes sera consacrée à la Grande Vitesse en vue de l'arrivée de la LGV en juillet prochain. Une exposition qui ouvrira ses portes le 2 avril prochain. Pour l'occasion, l'Espace des Sciences propose aux internautes un jeu jusqu'aux vacances scolaires avec chaque semaine une nouvelle question, une nouvelle énigme à résoudre autour de la vitesse.