Ils font le Buzz, l'Urban Trail de Rennes, le Rennes Social Derby et le mois du numérique en baie de Saint-Brieuc

Dans le Buzz Armorique, retour sur le premier Urban Trail de Rennes qui a inspiré les internautes, la seconde édition du Rennes Social Derby pour défendre sa rue et le mois du numérique dans les médiathèques de la baie de Saint-Brieuc.

Le succès du premier Urban Trail de Rennes

Dimanche, 3400 personnes ont participé au premier Urban Trail de Rennes. Un vrai succès pour cette course originale de 7, 14 ou 24km à travers Rennes et ses plus emblématiques monuments. Un événement qui a inspiré les internautes en photos et en vidéos. Le reportage de France Bleu Armorique à retrouver ici.

L'Hôtel de Ville, point d'étape de #RennesUrbanTrail ! Ravie d'accueillir cet événement sportif et populaire partagé par 3 400 runners #Go pic.twitter.com/HDlDEmEmtG — Nathalie Appéré (@nathalieappere) April 2, 2017

Bravo aux organisateurs del'@UrbanRennes pour cette 1ère édition ! De l'avis général, génial ! Adoré le passage par l'Opéra ! Merci à tous ! pic.twitter.com/ELl57YdPfW — Samuel Etienne (@SamuelEtienne) April 2, 2017

La deuxième édition du Rennes Social Derby

Voilà un autre genre de compétition... pour promouvoir sa rue à Rennes ! Il s'agit du Rennes Social Derby dont c'est déjà la deuxième édition. Ce mois-ci, les organisateurs remettent donc le couvert! Alors qu'est ce que c'est que ce derby ? C'est une compétition ouverte aux internautes pour promouvoir leur rue, ou en tout cas une rue de leur choix à Rennes. Pendant un mois entier, les rues de Rennes vont donc s'affronter sur Twitter. Il va falloir rivaliser d'imagination pour être le plus original avec des photos, des vidéos, des gifs, des tweets, des retweets. La compétition rassemblera des passionnés du community management mais c'est gratuit et ouvert à tous. Ce n'est donc pas qu'une affaire de geeks. Pour l'emporter fin avril il va falloir certes être actif sur Twitter mais aussi aller physiquement démarcher les habitants, les commerçants, et fédérer au maximum autour de la compétition. Il est trop tard pour s'inscrire mais on peut suivre la lutte entre les 15 équipes en lice cette année.

Le Rennes Social Derby... c'est parti !! pic.twitter.com/PTXRkA1EeY — Rennes Social Derby (@_SocialDerby) April 1, 2017

Pour retrouver toutes les teams de l'éditions 2017, Go => https://t.co/xUgBHj36MV — Rennes Social Derby (@_SocialDerby) April 1, 2017

Les médiathèques de la baie de Saint-Brieuc lancent le mois du numérique

On se moque parfois des geeks... là, ils sont mis à l'honneur ! Avec depuis samedi le mois du numérique qui donne la part belle à la culture geek dans les médiathèques de la baie de Saint-Brieuc. Au menu, des blind tests de musiques de jeu vidéo, de l'initiation au code pour les enfants, l'apprentissage du maniement du sabre laser, du rétro-gaming, ou encore des conférences sur le numérique, il y en a vraiment pour tous les goûts... et pour tous les âges! En tout il y aura une soixantaine de rendez-vous, conférences, ateliers, après-midi jeux, rencontres, jusqu'au 30 avril. Toutes les infos sont à retrouver sur le site https://mediathequesdelabaie.fr.