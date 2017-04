Ils font le Buzz, la campagne #Passezalouest, des fraises de Plougastel "espagnoles" et des comptes Instagram bretons

Dans le Buzz Armorique, le carton de la campagne #Passezalouest, Des fraises de Plougastel d'origine espagnole qui choquent les internautes bretons. Et le site Port d'Attache BZH nous conseille des comptes Instagram bretons.

Pour faire parler de leur région, les Bretons sont champions

Vous n'avez pas pu rater la nouvelle campagne de pub de la région Bretagne à l'occasion de l'arrivée de la LGV en juillet prochain. Une campagne avec le slogan "Passez à l'ouest" qui s'est affichée à Paris, dans le métro et dans les rues les 15 derniers jours de mars. Désormais, l'affichage est terminé à Paris, mais la campagne continue de vivre sur les réseaux sociaux grâce aux internautes professionnels ou particuliers qui se sont emparés du slogan "passez à l'ouest" pour le détourner avec toujours plus d'humour et d'auto-dérision. Ainsi au total en 15 jours, près de 200 visuels ont déjà été imaginés par les Bretons et partagés sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook avec le hashtag #passezalouest. Tellement d'idées et de qualité que la Région envisage un concours pour désigner le ou les plus beaux visuels. Plus d'infos ici.

Des fraises de Plougastel d'origine espagnole repérées par des internautes bretons à Paris

La photo date de dimanche dernier, ce n'est donc pas un poisson d'avril. Un internaute a repéré un supermarché qui vend dans le 11ème arrondissement des fraises de Plougastel d'origine espagnole. Un vrai choc pour les Bretons qui réagissent sur les réseaux sociaux.

Le site Port d'Attache BZH conseille des comptes Instagram bretons

Si vous aimez les belles photos de Bretagne, le site port d'attache.bzh a compilé dans un article les comptes Instagram bretons qui "donneront envie de découvrir d’avantage et par vos propres yeux, les merveilles de notre chère Bretagne. Des clichés qui ensoleillent nos journées pluvieuses !" Le blog a ainsi sélectionné 15 comptes Instagram à suivre absolument. e partage de photos. A chaque fois le site a posé les mêmes questions aux photographes: Qu’est-ce qu’il te fascine le plus en Bretagne que tu ne pourrais retrouver ailleurs ? Quel(s) conseil(s) donnerais-tu pour faire une bonne photo ? Quel est ton port d’attache en Bretagne ? Et pourquoi pas vous ? peut-on lire en fin d'article. On peut en effet partager ses photos sur Instagram avec les hashtags #portdattache et #MADEINBZH.