Ils font le Buzz, la plateforme Cocoricauses, le projet Eliott et Claudio Capéo qui tourne son clip en Bretagne

Dans le Buzz Armorique du jour, découverte de la plateforme Cocoricauses, dédiée à la ruralité. Le très beau projet Eliott porté par des salariés du Décathlon de Dinan Taden pour aider un petit breton handicapé. Et le dernier clip de Claudio Capéo tourné en Bretagne.

Cocoricauses, la plateforme de financement participatif dédié à la ruralité

Alors que le Salon de l'Agriculture bat son plein à Paris, une nouvelle plateforme de financement participatif vient de voir le jour. Elle s'appelle Cocoricauses, et elle est dédiée à des projets issus de la ruralité. Ses créateurs rappellent que la ruralité représente 70% du territoire nationale et 25% de la population. Le principe de Cocoricauses est donc de mettre en avant des projets locaux issus de la ruralité et d'aider à les financer pour qu'ils se concrétisent. En deux mois, 4 projets ont déjà été financés et plus de 240 000 euros récoltés.

Le projet Eliott à découvrir en vidéo

Les Bretons ont du coeur! On le voit une fois de plus à travers l'histoire d'Eliott. Ce petit breton de 11 ans a une malformation à la main droite mais a le désir de faire du vélo malgré tout. Une envie comprise et entendue par des salariés du magasin Décathlon de Dinan Taden qui ont réalisé pour lui un vélo sur mesure. Un projet réussi qu'ils expliquent dans une vidéo partagée sur la page Facebook du magasin.

Le dernier clip de Claudio Capéo a été tourné en Bretagne!

Le chanteur découvert dans The Voice vient de sortir le nouveau clip de sa chanson "Riche", une chanson pour son fils. Claudio Capéo y délaisse l'accordéon pour le piano. Un clip publié il y a quelques jours sur le web et qui a été tourné en Bretagne, plus précisément, dans le Finistère sur la presqu'île de Crozon. On y voit notamment le port de Saint-Pierre et le Phare d'Eckmühl. De quoi ravir les Bretons et notamment l'office du tourisme de Penmarch qui en fait la pub sur sa page Facebook.

