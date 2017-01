Ils font le Buzz, la primaire de la gauche, WattApp pour voir sa consommation électrique et le projet Gibraltar 2017

Dans le Buzz Armorique du jour, le premier tour des Primaires de la gauche et les réactions d'élus bretons, l'application WattApp pour connaître sa consommation d'électricité sur le territoire du Mené et le projet Gibraltar 2017 au profit du petit Nolan.

Benoit Hamon en tête du premier tour de la Primaire de la gauche devant Manuel Valls

Comme au niveau national, Benoit Hamon est arrivé en tête en Bretagne Il a même obtenu des résultats un peu supérieurs : 38,7% dans le Morbihan (Manuel Valls à 34,5%), 40% dans les Côtes d'Armor (Manuel Valls à 33%) et 43,3% en Ille-et-Vilaine (Manuel Valls à 28,6%). La campagne pour le second tour a commencé dès que les résultats ont été annoncés dimanche soir. Chaque camp rassemble ses forces pour le vote de dimanche prochain.

En collaboration avec la commune du Mené, Enedis lance "Watt App"

Le Mené, dans les Côtes d'Armor, c'est un territoire très en pointe dans les énergies renouvelables avec des parcs des éoliens, des panneaux photovoltaïques, une usine de méthanisation. L'application "Watt App" permet désormais de voir en direct à la fois ce que produisent toutes ces réalisations et l’électricité consommée par les habitants du Mené. L'idée c'est de comparer les deux et de mieux comprendre l’impact des productions et des consommations.

Les explications de Kevin Porée ingénieur en charge de l'autonomie énergétique dans le Mené:

L'application Watt App est gratuite, unique en France et s'inscrit dans le cadre du programme "territoire à Energie Positive et Croissance Verte" du Menée. On la trouve sur Android et Apple store.

Dernière ligne droite pour le projet Gibraltar 2017

Le projet Gibraltar c'est un pari un peu fou : un périple à vélo de 5.000 kilomètres à travers la France, l'Espagne, le Portugal, Gibraltar et l'Andorre, au départ de Saint-Nicolas-de-Redon. Sur le VTT, Michel, 63 ans, retraité sportif originaire de Langon . Il sera suivi par un camping car "d'assistance". A son bord : un couple et leur deux enfants. Eux publieront sur internet des vidéos et photo de leur périple, et réaliseront des "défis amusants". Si Michel roule, c'est pour soutenir Nolan, petit garçon de 7 ans, originaire de la région de Bain de Bretagne. Il est atteint d'une maladie neurodégénérative, la maladie de Canavan, et doit se rendre aux Etats-Unis pour suivre des traitements très coûteux. C'est aussi un voyage à visée éducative : des projets pédagogiques sont mis en place avec plusieurs établissements, notamment le collège de Saint Hilaire de Allaire, dans le Morbihan. Une boite à dons virtuelle est ouverte pour aider les aventuriers dans leur défi sur le site "Hello Asso". Pour plus d'infos, rendez vous sur gibraltar2017.fr