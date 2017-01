Ils font le Buzz, la vidéo de patineurs au pied du Mont Saint-Michel, acheterbreton.com et la chaine HolLouisWood Studio

Dans le Buzz Armorique du jour, ils patinent au pied du Mont Saint-Michel, le site achterbreton.com et les vidéos sur Youtube de Louis, un jeune breton de 13 ans seulement!

Ils se filment en train de patiner au pied du Mont Saint-Michel

Alors que la Bretagne connait une vague de froid intense depuis plusieurs jours, les internautes multiplient les photos de notre région gelée. Mais une vidéo fait le Buzz depuis mardi, c'est celle tournée au pied du Mont Saint-Michel avec des patineurs qui profitent de la baie verglacée pour patiner.

Grand froid : séance de patins à glace dans la baie du Mont-Saint-Michel, dimanche dernier (images @Guidebaie) ⛸❄️ https://t.co/1DJNouXjya pic.twitter.com/yVFyGKfv5L — France Bleu (@francebleu) January 24, 2017

Une épicerie fine en ligne 100% bretonne

Acheterbreton.com c'est un site tout jeune lancé il y a 3 semaines par un ancien chauffeur routier d'Ille-et-Vilaine pour mettre en valeur les produits bretons. Sur le site vous pouvez retrouver de la crème de caramel au beurre salé de Saint-Malo, de la terrine de veau de Belle-Ile-en-Mer... et même des drapeaux bretons!

Présentation du projet par Anthony Regnault, le fondateur d'acheterbreton.com:

Anthony Regnault le fondateur du site acheterbreton.com

Youtubeur à seulement 13 ans!

Louis n'a que 13 ans et il a déjà sa chaîne Youtube qui s'appelle HolLouisWood Studio. Ce jeune breton habite à la Chapelle-des-Fougeretz à côté de Rennes. Il est en 3ème et sa passion c'est la vidéo. Cela fait bientôt deux ans qu'il en fait. Et il y a quelques jours Louis a publié sur Youtube un timelapse de Rennes, qu'il a réalisé seul avec son trépied et sa caméra. Mais Louis se met aussi en scène dans des vidéos d'humour.