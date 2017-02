Ils font le Buzz, le Bagad de Vannes à l'Olympia, une invitation vidéo pour Didier Deschamps et Magic Football Skills

Dans le Buzz Armorique, le Bagad de Vannes qui se prépare pour son concert à l'Olympia dimanche. Les petits Coucous de la Forêt-Fouesnant invitent dans une vidéo Didier Deschamps à un tournoi de football en Bretagne. Et un jeune Breton qui nous apprend à faire des figures de foot sur Youtube.

Le Bagad de Vannes se prépare pour l'Olympia

La formation bretonne fait son Olympia ce dimanche. Un concert inédit dans la salle parisienne que l'on va suivre sur France Bleu Armorique. En attendant, il y a encore des places pour le spectacle, on peut d'ailleurs les acheter en ligne via le site du bagad. Le Bagad de Vannes Melinerion que l'on peut suivre sur Twitter et sur Facebook. On y découvre d'ailleurs le spectacle "Contrechamp" présenté dimanche prochain à l'Olympia.

Bagad de Vannes. Début du filage pic.twitter.com/CXvOTaTrc1 — Solenne Durox (@SolenneDurox) January 28, 2017

A noter que l'un de nos reporter partira en bus dimanche avec des spectateurs bretons et qu'il va suivre ce concert exceptionnel du Bagad de Vannes pour France Bleu Armorique. Un moment à vivre via la page Facebook de la radio et son compte Twitter. En attendant on vous propose de tester vos connaissances sur le Bagad de Vannes grâce à un quizz en 10 questions.

Une vidéo pour inviter Didier Deschamps à leur tournoi de football

Les Petits Coucous de la Forêt-Fouesnant près de Concarneau dans le Finistère veulent faire venir Didier Deschamps à leur tournoi de football qui a lieu le 29 avril prochain. Ces très jeunes joueurs de foot lancent donc leur appel au sélectionneur de l'Equipe de France dans une vidéo, partagée notamment sur la page Facebook du CA Forestois. On espère pour eux que Didier Deschamps entendra leur appel!

Les tutos foot d'un jeune Bretons sur Youtube

Maël a 14 ans, il habite Lorient. Ce fan de football a créé il y a un an sa chaîne Youtube, Magic Football Skills, qui compte plus de 5000 abonnés déjà. Il y poste des tutos, des vidéos pour apprendre à faire des figures, des jonglages avec un ballon rond. L'une de ces vidéos a dépassé les 100 000 vues! Il faut dire qu'au delà des prouesses footballistiques Maël ajoute aussi des effets spéciaux très pro dans ses vidéos. Et bonus, certains tutos sont en espagnol!