Ils font le Buzz, le chanteur breton Broken Back, Manuel Valls qui ne vient plus à Rennes et Evan de Bretagne en cuisine

Dans le Buzz Armorique de ce mercredi, on découvre Broken Back, un Malouin qui est nommé aux Victoires de la Musique. Le chanteur s'est fait connaitre sur le net. Dans le Buzz, les réactions sur le web suite à l'annulation du meeting de Manuel Valls à Rennes. Et la nouvelle vidéo d'Evan de Bretagne.

Broken Back, le Malouin devenu grand via le web

Broken Back, alias Jérome Fagnet, est un artiste de Saint-Malo, nommé aux Victoires de la musique 2017 dans la catégorie "Révélation Scène". Une vraie consécration pour ce breton qui s'est remis à la musique il y a 3 ans car il était bloqué du dos, d'où son nom d'artiste Broken Back "dos cassé" en anglais. Il a percé grâce au web après avoir posté ses chansons écrites et composées dans sa chambre à Saint-Malo sur le net. Un jour, sans savoir vraiment pourquoi, le nombre d'écoutes s'envole notamment aux Etats-Unis sur le site SoundCloud, et là c'est parti, le public en redemande et aime chacune de ses nouvelles créations. Son portrait à découvrir ici.

Pochette de l'album de Broken Back

Manuel Valls reporte sa venue à Rennes, les internautes se moquent

L'ancien Premier Ministre a finalement annulé mardi son meeting de campagne à Rennes prévu lundi prochain. Officiellement, sa venue est reportée car Jean-Yves Le Drian ne pouvait plus être là pour l'accueillir. Mais sur le web, les opposants qui s'étaient mobilisés pour dénoncer sa venue en Bretagne, estime qu'il a peur. Certains internautes promettaient en effet de la farine au candidat, une "Farine Party" était même prévue en même temps que la réunion publique du candidat. Un événement qui a été annulé sur Facebook. Et certains s'en désolent mais avec humour sur la page Facebook officielle de l'événement.

Evan de Bretagne dans les cuisines du Georges V à Paris

Evan de Bretagne c'est ce blogeur breton originaire de Carnac dans le Morbihan qui fait découvrir notre région à travers des vidéos tournées en Go Pro et postées sur son blog et sur Facebook. Pendant les fêtes, Evan a réussi à entrer dans les cuisines du Georges V à Paris, un restaurant étoilé tenu par un Breton, Christian Le Squer qui n'a pas oublié ses origines et qui d'ailleurs travaille avec des Bretons et propose des produits bretons.