Ils font le Buzz, le congrès de la FNSEA connecté, le médecin breton de Fortuneo dans Libé et Evan de Bretagne en sirène

Dans le Buzz Armorique, le début du congrès de la FNSEA à Brest, un congrès très connecté. Le médecin de l'équipe bretonne Fortuneo Vital Concept compare les candidats à la présidentielle et les sportifs de haut niveau dans le journal Libération. Et Evan de Bretagne qui nage avec une sirène.

Le congrès de la FNSEA à Brest à suivre aussi sur les réseaux sociaux

Le congrès de la FNSEA a débuté mardi à Brest. Il va se poursuivre jusqu'à jeudi. Le principal syndicat agricole doit se choisir son nouveau président, en l'occurrence une présidente, Christiane Lambert, qui prendra les reines de la FNSEA d'ici quelques semaines. En attendant, donc les membres du syndicat se réunissent en Bretagne pendant trois jours. Un congrès évidement connecté que l'on peut suivre sur les réseaux sociaux et notamment Twitter avec le hashtag #CongresFNSEA2017. La FNSEA elle-même communique via son compte @FNSEA.

C'est parti pour le 71e #CongresFNSEA2017 ➡ Mettons en lumière l'Agriculture Française 🇫🇷 pic.twitter.com/fPXEesNTtX — La FNSEA (@FNSEA) March 28, 2017

Le médecin breton de Fortuneo Vital Concept compare les candidats à la Présidentielle à des sportifs de haut niveau

Comment font les candidats à la Présidentielle pour tenir pendant la campagne? Le médecin du sport de l'équipe cycliste Fortuneo Vital Concept, Jean-Jacques Menuet nous éclaire sur la question. Le Breton installé à Saint-Malo a répondu aux questions du journal Libération. Il partage les deux articles à ce sujet ce matin sur son compte Twitter.

Sportif versus politique ITV de JJDOK journal @libe «Une campagne, c’est un sprint à étapes multiples» - Libération https://t.co/fkqQpJwvfg — jjdok (@FRJJDOK) March 29, 2017

Politiques : ces sportifs de haut niveau ? Ils travaillent mental et nutrition 😉 Campagne Présidentielle Libération https://t.co/YUHHF7ROku — jjdok (@FRJJDOK) March 29, 2017

Dans sa dernière vidéo, Evan de Bretagne nage avec une sirène... bretonne

Nager avec une sirène, on l'a tous rêvé, et bien, Evan de Bretagne, le blogueur breton qui fait des vidéos dans notre région, l'a fait. La sirène s'appelle Ingrid et elle est Bretonne. Evan devient donc son triton avec un super collant vert fluo qui recouvre ses jambes et lui fait une queue de sirène. A découvrir sur la page Facebook d'Evan de Bretagne... et sur francebleu.fr.