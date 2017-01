Ils font le Buzz, le derby Rennes-Nantes, Sokial et le portail numérique des médiathèques de Rennes Métropole

Dans le Buzz Armorique, le derby Rennes-Nantes vu du web, le réseau social breton Sokial et le nouveau portail numérique des médiathèques de Rennes Métropole.

Le derby Rennes-Nantes se joue aussi sur le web

Le Stade Rennais reçoit Le FC Nantes samedi à 20h lors de la 22ème journée de ligue 1 de football. Un derby toujours particulier, d'ailleurs pour éviter tous débordements les supporters de Nantes sont interdits du centre ville et doivent se présenter avec un billet pour le match aux abords du Roazhon Park. Sur le net aussi, la tension monte avant la rencontre. Le Stade Rennais a publié sur les réseaux sociaux un teaser de ce match avec certains de ces joueurs interpellant les supporters "Nous sommes prêts et vous?". Sur Twitter, les échanges sont aussi parfois musclés.

Je supporte le FC Nantes et j'habite dans le centre de Rennes, dois-je déménager ce weekend ? #piégé #délire @A_N_Supporters https://t.co/KRaGqnljNB — Carl Collet (@CarlTelloc) January 26, 2017

Rennes-Nantes samedi 28 janvier à vivre sur France Bleu Armorique, le coup d'envoi est à 20h.

Sokial le réseau social breton pour les Bretons et les Bretonnes

Logo du réseau social breton Sokial

Sokial, cela veut dire social en breton et c'est le nom d'un nouveau réseau en breton pour les bretons et les bretonnes. Il existe depuis deux semaines. L'inscription est gratuite soit sur internet www.sokial.bzh soit en téléchargeant l'application sur son smartphone sur Android ou Iphone. Sokial a été imaginé par Loic Piquard un habitant de Plérin dans les Côtes d'Armor qui est développeur de sites internet. Ce réseau social fonctionne comme Facebook, il lui ressemble d'ailleurs mais avec tout de même quelques fonctionnalités en plus notamment la visioconférence. Autre différence, Sokial est disponible en français, en anglais mais aussi en breton et son créateur assure que les données informatiques des utilisateurs ne sont pas revendues et qu'elles sont stockées sur des serveurs en France! Plus de 1000 personnes se sont déjà inscrites à Sokial.

Toutes les médiathèques de Rennes Métropole en un seul site

Un portail unique pour les médiathèques de Rennes Métropole - DR Rennes Métropole

Un portail numérique commun pour les 54 médiathèques de Rennes Métropole vient de voir le jour. Il s'agit d'un site internet, lesmediatheques-rennesmetropole.fr mis en ligne jeudi. Tout le monde peut y accéder et trouver alors des informations sur les horaires d'ouvertures, les actus de chaque lieu. Mais si on est inscrit dans une des médiathèques de la métropole, on va pouvoir accéder à une offre en ligne assez impressionnante. 120 000 références au total, dont 600 livres numériques, 630 cours, 4200 films ou séries, 105 000 titres de musiques et plus de 10 000 journaux ou magazines, le tout donc depuis son ordinateur ou sa tablette.