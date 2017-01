Ils font le Buzz, le gendarme breton qui voulait des cartes postales, le 1er calendrier des gendarmes et A l'Aise Breizh

Dans le Buzz Armorique, le gendarme breton qui voulait des cartes postales en a reçu un millier déjà! Les gendarmes qui proposent d'ailleurs pour la première fois un calendrier 2017 à télécharger gratuitement. Et la marque bretonne A l'Aise Breizh qui défend avec humour la crêpe et les crêpiers.

Plus de 1000 cartes postales déjà pour le gendarme breton

Fabrice Bourdiec, un gendarme originaire de Vannes, est en mission à Bangui en Centrafrique. Fin novembre il postait sur sa page Facebook une photo "bien triste de sa piaule". Sa chambre là-bas avec une seule carte postale au mur car plus personne n'en envoie selon lui. Le Breton invitait ensuite ceux qui le voulaient à lui envoyer une petite carte postale! Il a été entendu car chaque semaine maintenant, Fabrice Bourdiec reçoit des dizaines et des dizaines de cartes, même des cadeaux comme des boîtes de pâtés Hénaff ou des caramels au beurre salé! Il a reçu déjà plus d'un millier de lettres. De quoi lui faire plaisir!

Un calendrier 2017 avec des gendarmes!

Pour la première fois en 2017, vous pouvez télécharger le calendrier de la gendarmerie nationale. C'est à découvrir via la page Facebook de la gendarmerie du Morbihan. On y découvre 12 photos de gendarmes à pied, en moto ou même en hélicoptère en action partout en France. Une initiative qui semble plaire aux internautes.

L'humour d'A l'Aise Breizh pour défendre la crêpe et les crêpiers

La marque bretonne A l'Aise Breizh a répondu avec humour à Gilbert Collard via Facebook. Le député apparenté Front National avait dénigré il y a quelques jours la profession de crêpier, s'attirant évidemment les foudres de la profession en Bretagne. Depuis Gilbert Collard a tenu à répondre que non il ne dénigrait aucun métier et que ses propos avaient mal été interprétés. En tout cas A l'Aise Breizh, la marque de vêtements basée à Morlaix avec comme logo la bigoudène a tenu à répondre à sa manière à cette polémique, avec humour avec un post mercredi sur Facebook et Twitter. Il s'agit d'un dessin avec une grande tâche jaune et ce message "Touche pas à ma crêpe!" en référence directe au slogan de SOS racisme en 95 "Touche pas à mon pote". Un dessin partagé près de 2500 fois déjà.