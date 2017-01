Ils font le Buzz, le Gorafi et la gifle reçue par Manuel Valls, Cédric Herrou qui est Breton et la Maison du Palus

Dans le Buzz Armorique ce mardi, l'article du Gorafi au sujet de celui qui a giflé Manuel Valls la semaine dernière à Lamballe. La lettre de la mère de Cédric Herrou, cet agriculteur poursuivit pour aide aux migrants et qui est à moitié breton. Et le projet de la Maison du Palus à Plouha.

Le Gorafi et les Primaires de la gauche

Le Gorafi, le site qui "présente uniquement des articles faux (jusqu'à preuve du contraire), décalés et parodiques" s'intéresse aux Primaires de la gauche. Lundi après-midi, il a publie un article intitulé "Primaire de la gauche – Comme le lui imposait son jugement, l’auteur de la gifle a bien voté Manuel Valls". On y lit que le jeune qui a donné une gifle à Manuel Valls à Lamballe la semaine dernière fait parti des électeurs de la primaire.

Sur Facebook, on apprend que Cédric Herrou est à moitié breton

Cédric Herrou, c'est cet agriculteur mis en cause pour avoir aidé des migrants. Il a été jugé à Nice début janvier puis à nouveau placé en garde à vue la semaine dernière avec son frère et une amie. Et bien via Facebook, on apprend qu'il est à moitié breton. C'est sa mère qui l'explique dans une lettre qu'elle a écrite au procureur de la république. Une lettre signée "Mama Herrou" et qui a déjà été partagée sur la page Facebook de Cédric Herrou près de 6000 déjà depuis dimanche.

Une cagnotte en ligne pour une maison d'hôtes accessible aux personnes handicapées en Bretagne

La maison du Palus, c'était le rêve d'un couple d'infirmiers. Un endroit installé à Plouha près de Paimpol où tout le monde pourrait venir en vacances en fauteuil roulant, avec des appareils médicaux.Aujourd'hui il manque encore 2 200 euros pour concrétiser le projet... et ouvrir la Maison du Palus le 1er avril. Une cagnotte est ouverte sur leetchi.com. Toutes les infos sont sur la page Facebook la Maison du Palus.